Covid-19 : tout savoir sur la nouvelle campagne de vaccination qui commence le 15 avril

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 va s’ouvrir le 15 avril prochain pour protéger les patients à risque pendant toute la période estivale.

Si le Covid-19 semble être un lointain souvenir, il n’en est rien pour les autorités de santé et les patients fragiles. Le lundi 15 avril, une nouvelle campagne de vaccination va commencer en France, à destination des personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie.

L’objectif est de protéger au maximum ces patients pendant l’été et jusqu’à l’automne, période qui comprend notamment les Jeux olympiques et paralympiques. La campagne s’étalera donc du 15 avril au 16 juin, et sera destinée aux personnes de plus de 80 ans, aux personnes immunodéprimées, aux personnes résidant en Ehpad ou bien aux autres personnes à risque qui présentent par exemple plusieurs comorbidités.

Jusqu'au 16 juin

«Le renouvellement vaccinal peut être effectué à partir de trois mois après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19», ont précisé les autorités. Par ailleurs, les résidents en Ehpad pourront recevoir leur injection directement dans leur établissement. Pour les autres personnes, la vaccination peut être effectuée chez un médecin généraliste ou spécialiste, en pharmacie, par les infirmiers, les sage-femmes, ou en service hospitalier.

Cette nouvelle campagne de vaccination découle d’un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, publié en février. «La HAS réitère l’intérêt de maintenir une campagne de vaccination de printemps contre la Covid-19 pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que des résidents d’EHPAD/USLD et des personnes immunodéprimées quel que soit leur âge (…). La HAS recommande de prévoir une extension de cette campagne jusqu’au 15 juillet si la situation épidémiologique le justifie», a indiqué l’autorité sanitaire.

Par ailleurs, en raison du «caractère imprévisible d’une nouvelle vague épidémique du Covid-19», la HAS a également recommandé de «ne pas exclure» la mise en place d’une campagne de vaccination plus précoce ou destinée à un public plus large.