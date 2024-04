Météo : où fera-t-il le plus chaud ce week-end ?

Le printemps pointe enfin le bout de son nez avec des températures en hausse depuis le début du mois d’avril. Cette tendance se poursuivra ce week-end. On attend jusqu’à 27 °C par endroit, selon les prévisions de Météo-France.

Après un premier week-end qui a vu un pic de chaleur s’installer, signant ainsi le retour des beaux jours, les températures vont à nouveau grimper ce samedi 13 et dimanche 14 avril. Selon les prévisions de Météo-France, certaines villes vont connaître des chaleurs allant jusqu’à 27 °C.

Ce sont naturellement les régions du sud qui verront le plus leurs températures grimper, accompagnées d'un grand soleil. Entre autres, les régions d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Nouvelle-Aquitaine.

Un nouveau pic de #chaleur est attendu ce #samedi, mais la grande #douceur sera cette fois-ci généralisée à tout le pays. 26°C sont prévus à #Perpignan alors qu'il faisait seulement 17°C samedi dernier. Les #BBQ et les #picnic seront de sortie même en #Bretagne. pic.twitter.com/h7ODp06Z4O — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 10, 2024

Samedi, il fera donc 27 °C à Bourg-Saint-Maurice et à Montpellier. Les températures seront également élevées avec 26 °C à Tarbes et à Limoges, ainsi qu’à Montélimar, qui passera, pour sa part, à 27 °C ce dimanche.

Mais à l’inverse, c’est un triste week-end qui s’annonce pour les villes de Cherbourg-Octeville et Brest, qui atteindront respectivement 18 et 16 °C ce samedi et avant de redescendre à 14 °C dimanche, accompagné d'un ciel nuageux.

En effet, les températures resteront très agréables dans la grande majorité du pays, mais seront en légère baisse ce dimanche. Derrière Montélimar, ce sera à Gap, Montpellier et à Lyon qu’il fera le plus chaud, avec 26 °C. Sur le reste du pays, les températures se devraient se maintenir autour des 20 °C.

Cet effet se fera notamment ressentir dans la capitale, qui atteindra 25 °C ce samedi, avant de redescendre à 18 °C le lendemain.