Robert Ménard : «Armer la police, c'est leur donner les moyens de nous protéger»

Invité de La Matinale sur CNEWS et Europe 1, Robert Ménard, le maire divers droite de Béziers (Hérault), a défendu l’idée d’armer la police municipale afin de lutter contre l’insécurité en France. «Armer la police, c'est leur donner les moyens de nous protéger», a estimé ce dernier.

Une décision présentée comme une nécessité face à la recrudescence de la violence. Le maire divers droite de Béziers (Hérault), Robert Ménard, a souligné ce jeudi sur CNEWS l’importance d’armer la police municipale pour lutter plus efficacement contre la délinquance en France.

Il a notamment réagi à l’actualité la plus chaude sur ce sujet, à savoir l’attaque au couteau qui a eu lieu ce mercredi vers 20h dans le quartier du Miroir d'eau à Bordeaux (Gironde). L’assaillant, un homme originaire d’Afrique du Nord, a violement poignardé deux victimes, la première âgée de 37 ans a succombé à ses blessures et la seconde de 26 ans se trouve dans un état grave.

«Cela fait peur. Je connais Bordeaux et on ne peut pas dire que cette attaque s’est passée dans un quartier périphérique de la ville. C’est le lieu le plus touristique de Bordeaux donc on se dit que ça peut arriver partout (…) Globalement, il y a aujourd’hui le développement d’une violence qui me laisse abasourdi et un peu impuissant», a affirmé Robert Ménard, le maire divers droite de Béziers.

Face à la multiplication des actes de violence impliquant des armes dans l’Hexagone ces dernières années, Robert Ménard a rappelé l’importance d’armer la police municipale, malgré les nombreuses voix qui se sont élevées pour critiquer cette décision.

«Chez moi, on a fait des efforts, on a multiplié les effectifs et les caméras de la police municipale, qui est bien sûr armée. Je me suis fait traiter de tous les noms d’oiseaux. Qui arrive les premiers sur une affaire comme ça ? Neuf fois sur dix, c’est la police municipale. Ils vont se faire tuer parce qu’on aurait je ne sais pas quoi dans nos têtes qui nous ferait dire qu’il ne faut pas armer la police. Armer la police, c’est leur donner les moyens de nous protéger et de se protéger», a conclu l’élu.