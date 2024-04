Arnaque au faux patron d’Airbus : comment un escroc cible des voyageurs depuis plusieurs mois

Près de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, un individu se fait passer pour un cadre de l’aéronautique dans le but de gagner la confiance de potentielles victimes et de les arnaquer. Il aurait déjà trompé de nombreuses personnes.

Une arnaque bien rodée. Depuis plusieurs mois, à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, un homme se fait passer pour un cadre d'une grande entreprise comme Airbus et en profite pour piéger ses victimes.

Interrogée par La Dépêche, Karine, une victime de cet arnaqueur, est revenue sur les faits. Alors qu’elle accompagnait une amie au terminal, les deux femmes ont été abordées par l’individu : «On était très pressées, donc finalement assez vulnérables. Dès notre sortie de la voiture, un homme élégamment vêtu s’est approché pour nous adresser la parole. Il était très sûr de lui et parlait de manière très habile».

Selon elle, il aurait un «discours bien rodé». L’homme aurait expliqué à ses nombreuses victimes qu’il était de retour d’un déplacement professionnel et qu’il aurait perdu son portefeuille.

Après avoir expliqué sa situation à ses futures victimes, il leur demande ensuite de lui prêter une petite somme d’argent et leur propose, en échange, de porter leurs valises et de les rembourser plus tard, via un virement bancaire.

Pour faire preuve de bonne foi, il irait jusqu’à appeler ses victimes avec son propre téléphone afin qu’elles gardent son numéro de téléphone. Néanmoins, l’individu finit toujours par bloquer les numéros de ses dernières quelques minutes après.

Karine a expliqué être «tombée dans le piège». «Il prétendait que c’était seulement une trentaine d’euros. Il se faisait passer pour un cadre d’une grande entreprise. C’est un arnaqueur professionnel», a-t-elle ajouté.

Une arnaque qui dure depuis plusieurs semaines

Face à cette situation dont elle a été victime, Karine a décidé de publier son témoignage sur les réseaux sociaux afin d’alerter les potentiels passagers de l’aéroport de Toulouse, ainsi que les résidents de Blagnac.

À la suite de sa publication plusieurs personnes se sont manifestées et ont affirmé avoir été elles aussi arnaquées par le même individu.

«On m’a dit qu’il se faisait même passer pour le patron d’Airbus ou qu’il agissait aussi près de certains magasins», a déclaré Karine. Selon elle, les victimes ne portent pas plainte car «il demande une petite somme» et elles ne perdent donc «que quelques dizaines d’euros».