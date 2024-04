Collégien tué à Viry-Châtillon : une marche blanche en l'honneur de Shemseddine organisée ce vendredi

Huit jours après la mort de Shemseddine, adolescent de 15 ans qui est mort il y a une semaine après une violente agression à Viry-Châtillon (Essonne), une marche blanche est organisée en son hommage ce vendredi.

L’ultime adieu. Une marche blanche est organisée ce vendredi, en hommage à Shemseddine, collégien de 15 ans, passé à tabac jeudi 4 avril par plusieurs individus devant son établissement scolaire de Viry-Châtillon (Essonne) et décédé le lendemain de son agression. Le maire de la commune, Jean-Marie Vilain, a précisé que le cortège s'élancerait ce jour, à partir de 14h.

«La population est invitée à se joindre à cet événement en signe de soutien à la famille endeuillée», est-il écrit dans le communiqué de presse émis par la municipalité et consulté par CNEWS. Le point de départ du rassemblement se fera à partir de 14h, devant la MJC-Centre Social Les Passerelles, antenne Saint-Exupéry de la commune.

Proches et anonymes marcheront en direction du stade Eric-Durand, où se tiendra «un rassemblement final avec prises de parole».

«Après l’émotion considérable qu’a causé la mort injuste de Shemseddine, il était de notre devoir de lui rendre hommage. Cette marche permettra de témoigner du soutien de tous les Castelvirois, et même au-delà, à sa famille dans ces moments particulièrement douloureux», a conclu le maire dans son communiqué de presse.

Pour rappel, les obsèques de l’adolescent ont eu lieu mardi dernier. Des dizaines de personnes s’étaient réunies devant la mosquée de la ville voisine de Savigny-sur-Orge. Après la cérémonie religieuse, le corps de Shemseddine a été inhumé au cimetière de Morsang-sur-Orge. Une centaine de personnes étaient présentes, rose blanche à la main.

Deux suspects écroués

Dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 avril, quatre jeunes hommes avaient été mis en examen, après la mort de Shemseddine. Deux des mis en cause, qui sont deux frères, dont un majeur de 20 ans et un mineur, ont été écroués. Deux autres mineurs ont également été placés en détention provisoire à la suite d’un débat contradictoire devant les juges des libertés et de la détention.

Selon la version des prévenus, les deux frères écroués auraient appris, plusieurs jours avant le passage à tabac de Shemseddine, que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité, dont le jeune homme de 15 ans.

Ils auraient par la suite appris que le collégien se vantait de pouvoir parler librement avec leur sœur. Selon les déclarations des suspects, jeudi 4 avril, aux alentours de 16h, les deux frères, accompagnés de deux connaissances, s’étaient rendus au collège des Sablons.

Toujours selon la version des suspects, après avoir croisé la victime par hasard, ils se seraient expliqués dans un hall d’immeuble. Le ton serait ensuite monté et des coups auraient été portés, entraînant la chute de la victime. L’individu majeur aurait alors contacté les services de secours, avant de rejoindre, aux côtés de ses accompagnateurs, son véhicule pour repartir vers leurs domiciles respectifs.