Il arnaque le PMU de 272.000 euros en cumulant des bonus de bienvenue

Un habitant des Hauts-de-France a été mis en examen après avoir ouvert 974 comptes PMU pour profiter du bonus d’accueil offert aux nouveaux inscrits.

Gagner de l’argent aux paris sportifs… sans parier. Un homme originaire des Hauts-de-France et âgé de 42 ans, pensait avoir découvert une technique infaillible pour s'enrichir.

Pendant plus d’un an, l’individu a multiplié les ouvertures de comptes PMU sous d’autres identités que la sienne pour profiter du bonus offert à chaque nouvelle inscription d’un joueur. Au rythme de trois par jour, il a fini par ouvrir 974 comptes fictifs et réussi à détourner plus de 272.000 euros.

Le suspect a été arrêté en début de semaine. Lors de la perquisition, la totalité des documents qui lui avaient permis de créer tous les comptes, ont été retrouvés.

Selon les informations de Capital, l'homme a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire strict et 52.000 euros ont été saisis sur ses comptes bancaires.