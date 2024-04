Météo : 26 °C à Gap, 23 °C à Paris… Où fera-t-il le plus chaud ce vendredi ?

Comme tout au long de cette semaine, le temps sera calme sur l’ensemble du territoire et ce vendredi, il sera accompagné d'une hausse du mercure. Voici les villes où il fera le plus chaud.

Le printemps s’installe. Ce vendredi, toute la France pourra profiter de températures en hausse, malgré quelques nuages, notamment au nord et à l’ouest du territoire.

Selon les prévisions de Météo-France, la journée de ce vendredi 12 avril devrait démarrer avec quelques nuages et du brouillard. Ça ne devrait néanmoins pas durer longtemps, puisque quelques éclaircies viendront percer ce ciel voilé tout au long de la journée.

Ainsi, cet après-midi, dans l’est de la France, il fera jusqu’à 21 °C à Strasbourg et 22 °C à Belfort ou encore à Auxerre.

Légèrement plus au sud, les températures seront encore plus douces : 24 °C sont attendus à Montélimar et 22 °C à Lyon.

Le sud de la France aura la chance d’avoir un beau ciel bleu, sans l’ombre d’un nuage. À Gap, le mercure devrait atteindre 26 °C, 24 °C à Marseille et 22 °C du côté de Nice.

Des températures en hausse sur l’ensemble du territoire

Les villes du sud-est ne seront pas les seules à profiter de ces températures printanières. En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, les maximale de 27 et 26 °C sont prévues à Montpellier et à Limoges. À Bordeaux, Perpignan, Tarbes et Toulouse, il fera 24 °C maximum ce vendredi après-midi. Il fera néanmoins légèrement plus froid à Biarritz (23 °C).

Dans le nord-ouest, les Nantais et les Rennais pourront savourer un beau mercure de 23 et de 22 °C. Plus au nord, les températures seront similaires : 23 °C à Rouen et à Paris et 21 °C à Lille ou encore à Reims.

Toujours selon les prévisions de Météo-France, ces températures devraient perdurer tout au long du week-end. Certaines villes devraient par exemple connaître des chaleurs allant jusqu’à 27 °C, notamment dans les régions d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Nouvelle-Aquitaine.