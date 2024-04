Européennes 2024 : Jordan Bardella en meeting à Royan ce samedi

La tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, Jordan Bardella, tient un meeting, ce samedi 13 avril, à Royan (Charente-Maritime).

Le président du RN et tête de liste aux prochaines élections européennes, Jordan Bardella, est à Royan, ce samedi 13 avril, où il est en meeting au Palais des congrès. Comme à Lécluse (Nord), où s'étaient réunis samedi dernier plus de 1.500 sympathisants, ce sera l'occasion pour lui de continuer à dévoiler les contours de son programme électoral, avec à la clef d'éventuelles annonces, mais aussi de s'en prendre à ses adversaires à la traîne dans les sondages.

Par ailleurs, il ne devrait pas se priver de commenter la récente adoption par le Parlement européen d'une vaste réforme sur la politique migratoire, projet auquel il était opposé. Jordan Bardella avait récemment réagi à ce vote accusant l'UE d'avoir choisi «la voie de la faiblesse et celle de l'appel d'air» après avoir voté en faveur de la dizaine de règlements et directives qui composent le pacte sur la migration et l’asile. «Pour Emmanuel Macron et les institutions européennes, l’immigration n’est pas un problème, c’est un projet», avait-il dit sur les antennes de CNEWS.

Avant son meeting à Royan, le chef du RN, dans une dynamique favorable, doit se rendre ce samedi au «Printemps des vins de Blaye» où il «rencontrera les visiteurs et visiteurs de ce grand évènement populaire», a fait savoir le parti.

Selon les derniers sondages, le Rassemblement national caracole en tête avec 30% des intentions de vote et devance largement la liste Renaissance menée par Valérie Hayer.