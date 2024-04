Marseille : un Guinéen visé par une OQTF placé en garde à vue après la mort d’un sans-abri

Un SDF a été retrouvé mort ce vendredi 12 avril dans le 3e arrondissement de Marseille, près du métro Bougainville. Un Guinéen visé par une Obligation de Quitter le Territoire Français a été placé en garde à vue.

Un sans-abri âgé d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort sous la passerelle du métro de Bougainville, dans le 3e arrondissement de Marseille. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi 12 avril, vers 1h du matin. La victime aurait été violentée après une tentative de vol, a-t-on appris par nos confrères de La Provence.

Sur les images de vidéosurveillance, les policiers ont réussi à identifier le sans-abri et un autre homme tentant de fouiller dans ses effets personnels, avant de lui donner de violents coups de pied au visage et de sauter à pieds joints sur son crâne. La victime était partiellement dénudée et présentait d'importantes tuméfactions au niveau du visage. Ses vêtements ont été retrouvés à quelques mètres du corps. À l’arrivée des secours, la victime aurait été découverte en arrêt cardiaque, sans possibilité d'être ranimée, révèle La Provence.

Un Guinéen placé en garde à vue

Dès la prise en charge de la victime décédée, une enquête de police a été ouverte. Un homme d’origine guinéenne âgé entre 25 et 30 ans visé par une OQTF a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour homicide par le parquet de Marseille.