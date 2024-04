JO 2024 : à bientôt 100 jours de l'événement, le préfet de police de Paris se félicite d'une baisse de la délinquance au Champ-de-Mars

À bientôt 100 jours des Jeux olympiques, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez s’est félicité d’une baisse de la délinquance au Champ-de-Mars et près de la tour Eiffel, là où la présence policière avait été renforcée en vue de l’événement.

C’est une nouvelle rassurante à bientôt 100 jours des JO. Alors que la présence policière avait été renforcée dans certains endroits de la capitale en vue des Jeux olympiques, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez s’est félicité via l'AFP samedi soir d’une baisse de la délinquance au Champ-de-Mars et près de la tour Eiffel, principalement concernés. «On a d'excellents résultats, la délinquance baisse significativement sur ce territoire», a-t-il indiqué.

Deux fois moins de délinquance dans le secteur

Sur le premier trimestre 2024 dans le secteur Champ-de-Mars, Trocadéro, Tour Eiffel, les atteintes aux personnes comme les viols ou les agressions ont baissé de 58% par rapport au premier trimestre 2023. En d’autres termes, il y a aujourd’hui plus de deux fois moins de délinquance, passant avec 50 à 21 faits enregistrés par les services de police.

Quant aux atteintes aux biens, on enregistre une baisse de 18% sur la même période, avec des faits passant de 208 à 170. Cette baisse avait déjà été constatée sur l'ensemble de l'année 2023. Les atteintes aux personnes avaient diminué de 52% comparé à 2022 et les atteintes aux biens de 42%, a-t-il rappelé.

Le bilan d’une forte mobilisation

Le bilan positif dressé quant aux délinquances à Paris est «à la hauteur des moyens importants déployés». «Quelques dizaines de policiers sont présents au quotidien et certains jours jusqu'à 200 agents sont sur place», a indiqué Laurent Nuñez.

En octobre 2023 dernier, le préfet avait assuré que le «phénomène des ventes à la sauvette, des joueurs de bonneteau et autres activités délinquantes serait éradiqué d’ici aux JO». Et pour cause, il déclare que «c’est une zone très prioritaire» puisqu’il s’agit d’un des monuments les plus visités au monde (6,3 millions de visiteurs en 2023) et qu’elle accueillera plusieurs installations des JO.

Il affirme également que la délinquance baisse également dans les autres endroits touristiques parisiens et même en banlieue parisienne à Saint-Denis, où se trouve notamment le Stade France.