Sondage : près de 6 Français sur 10 estiment qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux

Dans le cadre d’un sondage mené par l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, et dont les résultats sont publiés ce dimanche 14 avril, 59% des Français indiquent être en faveur du port d'armes systématique pour les policiers municipaux.

Critiqué après l'attaque mortelle au couteau survenue mercredi 10 avril, le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, est resté sur ses positions : l'armement létal de la police municipale «n'aurait pas évité le drame», selon lui. D'après un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, 59% des Français estiment que le port d'armes doit être systématique au sein de la police municipale.

En parallèle, 40% des interrogés s'y opposent et 1% ne se prononce pas. Chez les femmes comme chez les hommes, l'équilibre entre le «oui» et le «non» est similaire à celui observé en population générale.

Il en va de même dans la plupart des tranches d'âge, sachant que le «oui» est majoritaire chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. Les personnes en faveur du port d'armes des policiers municipaux sont les plus nombreuses chez les 18-24 ans, à 65%.

Les habitants des communes rurales se disent en faveur de cette mesure à 64%, soit dans les mêmes proportions que ceux de l'agglomération parisienne. Ce chiffre ne recule que de quelques points dans les villes de 20.000 à 99.999 âmes (59%) et dans celles qui comptent entre 2.000 et 19.999 habitants (56%).

La question fait davantage débat lorsqu'on s'attache à la proximité politique des interrogés. A gauche, le «non» l'emporte, à 58% chez les électeurs du Parti socialiste ou encore 57% pour ceux de La France insoumise.

Le rapport s'inverse du côté de Renaissance, avec 68% de personnes estimant que l'armement de la police municipale doit être systématique. La part du «oui» est encore plus importante à droite, à 77% chez les sympathisants du Rassemblement national et 69% chez ceux des Républicains.

A Bordeaux, les élus locaux d'opposition réclament une consultation de la population sur la question des armes pour les agents de la police municipale. Le maire, Pierre Hurmic, estime toutefois que leur rôle ne doit pas être confondu avec celui de la police nationale.

Toutes les villes et communes ne possèdent d’ailleurs pas de police municipale. En 2020, la France comptait environ 24.200 policiers municipaux, parmi lesquels environ 19.300 agents armés, dont 14.150 avec une arme de catégorie B (arme de poing, pistolet à impulsion électrique...). Au total, 53% des policiers municipaux sont dotés d'une arme létale, selon les données du ministère de l'Intérieur.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 11 et 12 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.