Bulletin de salaire : voici comment le gouvernement compte le simplifier

Le gouvernement va proposer, le 24 avril prochain en Conseil des ministres, un projet de loi de simplification de la fiche de paie. Objectif : rendre plus lisibles les bulletins de salaire des Français, qui comportent parfois plus d’une cinquantaine de lignes.

De nombreuses lignes et une multitude de montants. À chaque fin de mois, c’est le même constat pour beaucoup de Français : il est particulièrement difficile de lire et de comprendre sa fiche de paie. Pour simplifier les choses, le gouvernement envisage de déposer un projet de loi pour rendre le bulletin de salaire plus lisible, notamment en regroupant les catégories liées aux prélèvements sociaux.

Salaire brut, salaire net, montant net social, cotisations maladies, cotisations retraites plafonnées ou déplafonnées, cotisations chômage, indemnités de transports, cotisations statuaires ou prévues par la convention collective… les mentions sur les fiches de paie sont très nombreuses et parfois bien difficile à déchiffrer.

En France, le nombre de lignes sur un bulletin de salaire est ainsi évalué par Bercy à plus d’une cinquantaine, lorsque des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne n’en proposent que 15. Un détail, qui, s’il permet aux salariés de comprendre précisément le montant de leur salaire, peut parfois porter à confusion.

Bercy veut lancer une simplification du bulletin de salaire, dont le nombre de lignes serait nettement réduit.



Regrouper les prélèvements sociaux

Face à ce constat, le gouvernement a décidé de déposer un projet de loi pour simplifier les fiches de paie, en réduisant le nombre de lignes sur le bulletin. Par exemple, le gouvernement souhaite supprimer le détail des cotisations santé, accident du travail ou assurance chômage, pour les regrouper sur une seule ligne intitulée «prélèvements sociaux». Une manière, selon le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, de simplifier «radicalement» ce document dont il qualifie le format actuel d’«excessivement complexe au vu des usages qui en sont faits».

Bruno Le Maire propose donc que le bulletin de paie n’indique que «les principaux agrégats composant la rémunération» sans détailler les prélèvements sociaux réalisés. Il passerait ainsi de plus d’une cinquantaine de lignes à une trentaine seulement. Si cette loi est adoptée, les entreprises auraient jusqu’à 2027 pour s’y conformer, le temps que les éditeurs de logiciels s’adaptent à la nouvelle législation.