Notre-Dame de Paris : cinq ans après l'incendie, le chantier de la cathédrale touche à sa fin

Cinq ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le chantier de la reconstruction est en passe d'être complétement achevé. La réouverture est quant à elle toujours prévue pour le 8 décembre 2024.

Un travail titanesque. «Nous reconstruirons Notre-Dame dans 5 ans», avait affirmé le chef de l'État, un an exactement après l'incendie de la cathédrale emblématique de Paris, survenu le 15 avril 2019. La promesse d'Emmanuel Macron semble être tenue puisque cinq ans jour pour jour après ce feu ravageur, les dernières étapes de la reconstruction de l'édifice se déroulent sans accroc.

Pas moins de 250 entreprises et des centaines d'architectes et professionnels du bâtiment ont œuvré d'arrache-pied afin de remettre en état la cathédrale gothique érigée en plus de 100 ans.

La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour le 8 décembre prochain, a récemment confirmé Philippe Jost, nommé à la tête de l'établissement public en septembre 2023, après le décès du général Jean-Louis Georgelin un mois plus tôt.

Un chantier titanesque

Quelques jours seulement après l'incendie qui avait détruit en grande partie la charpente de la nef, les dons pour reconstruire la bâtisse avaient afflué. Au total, plus de 846 millions d'euros ont été récoltés. Pour autant, le budget global de la remise en forme de Notre-Dame de Paris devrait rester «en-deçà» des 550 millions d'euros qui avaient été prévus au départ, expliquait Philippe Jost il y a quelques jours.

Les plus gros travaux de reconstruction se sont déroulés sur la partie intérieure - la charpente - et extérieure, celle du cœur, toutes deux reconstruites en chêne massif. Des centaines, voire un millier d'arbres ont été nécessaires au chantier, issus à 50% de forêts domaniales françaises et, l'autre moitié de forêts privées, rappelle le ministère de l'agriculture.

Les vitraux déposés en 2026 ?

Jusqu'au 8 décembre prochain, date à laquelle Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes, plusieurs étapes du processus du rétablissement sont attendues.

Parmi elles, la remise au propre des sols, ainsi que les travaux sur les mobiliers d'intérieur doivent être menés à bien. Concernant les vitraux, un appel à candidatures a été déposé pour la fabrication de six d'entre eux, qui seront visibles côté Seine.

Ces derniers ne devraient pas être installés avant 2026. L'autre étape qui commencera à l'automne prochain sera l'aménagement du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui seront verdis à l'horizon 2028, avec le concours de la Ville de Paris.