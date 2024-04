Mayotte : une opération «place nette» lancée

Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, a annoncé ce mardi le lancement d'une opération «place nette» contre l'insécurité et l'immigration clandestine à Mayotte. Près de 1.700 gendarmes, policiers et militaires y sont attendus.

La lutte contre l'insécurité se poursuit, près d'un an après Wuambushu. Une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre a été lancée ce mardi à Mayotte, a indiqué Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer.

. INFO "#Mayotte place nette" : la ministre chargée des Outre-mer Marie Guévenoux confirme que deux opérations de "police et de gendarmerie" sont actuellement en cours depuis ce matin. Elles vont durer 11 semaines et mobiliser 1700 militaires et policiers. #Les4V @mguevenoux pic.twitter.com/oDA9bRIjEu — Telematin (@telematin) April 16, 2024

Près de 1.700 gendarmes, policiers et militaires doivent être engagés pour cette opération, baptisée «Mayotte place nette», prévue pour durer 11 semaines.

Frappée par une immigration massive principalement issue d'Afrique, Mayotte est récemment devenue le théâtre de violents affrontements entre bandes. La députée Estelle Youssouffa affirmait «que ce sera un bain de sang» sur l'île, si aucune solution politique à la crise n'est trouvée.

«Sur les opérations "place nette", on vise des objectifs déterminés. On a déjà ciblé 60 individus se livrant aux trafics les plus graves. Cette opération signifie aussi la destruction des habitats insalubres, des bidonvilles, très clairement. 1.300 habitats de cette nature doivent être détruits», a expliqué Marie Guévenoux sur France 2 ce mardi.