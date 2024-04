Météo : quand les températures vont-elles repartir à la hausse ?

Après les pics de chaleur enregistrés samedi 13 et dimanche 14 avril, les températures ont baissé au cours du passage de la dépression Renata passant parfois en dessous des normales de saison. Mais à l’approche du week-end, une remontée du mercure devrait être observée.

Depuis dimanche 14 avril dernier, une baisse des températures a été constatée sur le nord-ouest de la France à l’approche de la dépression Renata, faisant rapidement oublier un week-end estival. Rien que durant la journée du lundi 15 avril, on a perdu 5 à 10 °C par rapport à la veille dans certaines villes de l’Hexagone.

La masse d’air froide, qui accompagne cette nouvelle perturbation, devrait néanmoins demeurer en place ce mardi et mercredi 17 avil et les températures pourraient «passer en dessous des normales de saison», indique Météo-France. Selon l’institut national de météorologie, les matinées seront de plus en plus fraîches, notamment mercredi.

Au cours de cette journée, le thermomètre devrait avoisiner «au petit jour 2 °C à Langres, 3 °C à Lille, Aurillac et au Mans, 4 °C à Orléans, Nancy et Dijon 5 °C à Ambérieu-en-Bugey ou Cognac». Dans l’après-midi, les températures seront comprises entre 10 °C et 15 °C sur la moitié nord, 11 °C à 16 °C sur le sud-ouest et 15 °C à 20 °C sur le pourtour méditerranéen. Il s’agit, là, de chiffres assez lointains de ceux que l’on devrait enregistrer durant la saison printanière.

Néanmoins, la bonne nouvelle ne devrait pas tarder à arriver puisqu’à partir de jeudi 18 avril, les températures devraient commencer leur remontée de manière lente même si «quelques gelées sont même possibles jeudi et vendredi dans les vallées du Massif central ou des Alpes».

Un scénario stable et des températures assez basses

«Le quart nord-est du pays, reste sous l'influence d'un temps instable avec un risque d’averses (neigeuses en montagne). Le temps est généralement sec sur les régions de l’ouest, notamment en direction de l’océan, où les éclaircies s’imposent et sont par moment assez belles. Le soleil brille sur le pourtour méditerranéen dans une atmosphère toujours bien ventilée», a expliqué Météo-France.

Globalement, les maximales devraient atteindre 16 °C dans certains endroits de la moitié nord et 20 °C dans la moitié sud, comme à Montpellier ou à Perpignan.

Bien que l’on reste quand même loin des températures enregistrées le week-end dernier, compte tenu du temps instable attendu pour la fin de la semaine, le mercure ne devrait pas enregistrer de chute. On devrait donc rester sur un scénario stable avec des maximales comprises entre 9 °C et 18 °C sur la moitié nord et entre 14 °C et 21 °C sur la moitié sud, et ce jusqu’à lundi 22 avril prochain.