Dominique Reynié : «"Plus d'Europe", ça n'a pas de sens»

«"Plus d'Europe", ça n'a pas de sens», a estimé ce mercredi sur CNEWS Dominique Reynié, politologue.

Alors qu'Emmanuel Macron est très engagé dans la construction européenne, le politologue Dominique Reynié, invité sur le plateau de CNEWS ce mercredi 17 avril, a quant à lui estimé que l'idée d'aller vers «plus d'Europe» n'a «pas de sens».

«Ceux qui pensent que l’Europe est mal gouvernée ou n’arrange pas leur existence se disent que plus d’Europe c’est plus de malheur ou de problèmes, donc ça n’a pas de sens», a-t-il insisté.

D'après Dominique Reynié, l'Europe commence tout juste aujourd'hui à remplir «trois conditions fondamentales». La première consiste à «dire aux Européens quelles sont les frontières de l’Europe et les défendre comme des frontières nationales» et la deuxième à définir et exprimer les «valeurs» et l'«identité» du continent, pour les «défendre» et les «proclamer» dans le monde.

Enfin, la troisième et dernière condition, selon Dominique Reynié, est de «dire que nous voulons être une puissance». «Les Européens sont capables de réunir une très grande quantité de puissance. Ils le font mais sans l’assumer, ils ne veulent pas l’exhiber, a-t-il affirmé. Mais dans le monde d’aujourd’hui [...] si nous n’avons pas de puissance nous n’existerons pas, nous n’aurons aucune liberté.»