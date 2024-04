Neige et verglas : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Ce mercredi 17 avril, Météo-France a placé sept départements du centre-est du pays en vigilance jaune neige-verglas.

La fraîcheur s'installe à nouveau sur la France et le centre-est du pays pourrait même voir tomber quelques flocons, ce mercredi 17 avril. Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée.

Il s'agit de la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Le bulletin de Météo-France prévoit «un peu de neige» vers 900/1000 mètres sur les Alpes et le Massif central et légèrement plus bas (600/800m) sur les Vosges et le Jura.

© Météo-France

Les Pyrénées ne sont pas concernées par la vigilance mais quelques flocons y sont également attendus ce mercredi, à partir de 1.300/1.500m. Globalement, le temps sera plutôt pluvieux et la limite pluie-neige remontera d'une centaine de mètres au cours de l'après-midi.

En raison de la fraîcheur ambiante, des gelées de faible intensité sont prévues sur l'Auvergne et proche des Alpes. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 2 et 6° C au nord, 6 à 11° C au sud. Le temps sera plus doux dans le sud-est, avec 10 à 15° C minimum.