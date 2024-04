Orages : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Le temps restera frais ce mercredi 17 avril et des averses seront à prévoir, a averti Météo-France, plaçant 18 départements de l’Hexagone en vigilance jaune orages.

Soyez attentifs. Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune orages ce mercredi 17 avril.

En effet, les giboulées resteront d'actualité du Centre-Est au Nord-Est. De la neige est attendue vers 600/800 mètres d’altitude sur les Vosges et le Jura, et à 900/1.000 mètres sur les Alpes et le Massif central. Dans l'après-midi, les averses seront plus fréquentes. Elles s'accompagneront de coups de tonnerre et de rafales de vent voisines de 60 km/h.

Dans le détail, les départements concernés par la vigilance jaune pour orages sont les suivants : les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Marne, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, l'Aube, la Côte-d’Or, le Doubs, l'Yonne, le Jura, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Beau temps et températures élevées en Corse

Néanmoins, sur la façade ouest, de faibles averses laisseront place au soleil. Les ondées seront plus nombreuses près des Pyrénées où quelques flocons sont attendus à partir de 1.100/1.400 mètres. Dans la soirée, des averses gagneront les côtes de Manche et pourront se faire sous forme de grésil.

Dans le Sud-Est, le temps restera bien ensoleillé, hormis sur le nord de la Corse où des averses se déclencheront en journée. Mistral et tramontane resteront sensibles avec des rafales atteignant 60/80 km/h.

Concernant les températures, les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés sur la moitié nord, 6 à 11 degrés dans le Sud, jusqu'à 10 à 15 degrés dans le Sud-Est. Les maximales afficheront 10 à 15 degrés en général, 15 à 22 du Sud-Ouest à la Corse.