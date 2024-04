Aurore Bergé : «En France, on résiste et on assume un principe de laïcité qu'on est parfois un peu seuls à assumer»

«En France, on résiste et on assume un principe de laïcité qu'on est parfois un peu seuls à assumer», a dit ce vendredi sur CNEWS Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Un principe «d'émancipation et non d'oppression». Invitée ce vendredi sur CNEWS, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé a vivement défendu le principe de laïcité en France. Elle est également revenu sur la hausse des atteintes à la laïcité à l'école, interrogée notamment sur le port de l'abaya.

«Cette situation n'est pas spécifique à la France. Par contre, nous, on tient, on résiste et on assume un principe de laïcité qu'on est parfois un peu seuls à assumer. C'est n'est absolument pas un principe d'oppression, mais d'émancipation», a-t-elle défendu.

«Nous ne pouvons pas laisser en première ligne nos enseignants et nos directeurs d'établissement», a ajouté la ministre ce vendredi.