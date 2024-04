Élections européennes 2024 : voici comment vérifier son inscription sur les listes électorales

Il ne reste plus que quelques jours pour vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales avant les élections européennes. Plusieurs démarches sont possibles selon votre situation.

Gare aux mauvaises surprises. À l’approche des élections européennes, le 9 juin prochain en France métropolitaine, c’est le bon moment de vérifier si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de votre commune. Le gouvernement a fixé deux dates limite pour vérifier ou réaliser votre inscription : le 1er mai pour la démarche en ligne et le 3 mai pour celle en mairie ou en consulat.

Le site gouvernemental «Service-Public.fr» dispose également d’un outil numérique pour vérifier la situation de chaque électeur. Après avoir donné votre nom, prénom, sexe, date de naissance et votre dernière commune de vote, vous pouvez avoir accès à votre attestation d’inscription sur les listes électorales. La mairie de votre commune peut également vous indiquer ces informations.

Comment changer de liste électorale ?

En cas d’erreur face à votre situation, ce même site vous aiguillera vers ce service de changement de liste électorale. Muni d’un justificatif d’identité et d’un de domicile, vous pourrez facilement changer de commune pour voter. Une fois de plus, cela est également possible en se rendant dans la mairie de votre commune de résidence ou en lui adressant la demande par courrier.

Quelques personnes disposent d’un délai supplémentaire pour faire ces démarches. Il s’agit des mineurs devenant majeur entre le 4 mai et le 8 juin, des personnes ayant récemment déménagé, des personnes venant d’obtenir la citoyenneté française et des personnes retrouvant leur droit de vote. Si vous êtes concernés, vous avez jusqu’au 29 et 30 mai selon votre situation pour être correctement inscrit.

Combien de personnes sont-elles concernées ?

Lors de la dernière présidentielle, 7,7 millions de personnes, soit un électeur sur six, étaient dans une autre ville que celle de leur résidence principale selon les chiffres de l’Insee.

Ce phénomène touche beaucoup de jeunes qui restent parfois inscrits dans la commune de leurs parents après avoir quitté le foyer familial. L’autre majorité des cas touche les Français vivant en communauté comme dans les maisons de retraite et les personnes ayant récemment déménagé.

Quelle est la date des élections européennes ?

Pour rappel, les élections européennes se dérouleront le dimanche 9 juin 2024. Par dérogation, le vote aura lieu le 8 juin 2024 en Polynésie française, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les ambassades françaises et consulats français sur le continent américain.