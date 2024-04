Guadeloupe : un jeune homme en garde à vue après avoir empoigné Gérald Darmanin

En déplacement en Guadeloupe jeudi 18 avril, Gérald Darmanin a été empoigné par un jeune homme. Ce dernier a été placé en garde à vue.

Gérald Darmanin venait enregistrer une interview pour la chaîne Guadeloupe 1ère lorsqu'il a été vivement empoigné par un jeune homme, ce jeudi 18 avril. Le ministre de l'Intérieur n'a pas été blessé et le mis en cause a été placé en garde à vue.

Les faits se sont produits alors que le déplacement de Gérald Darmanin en Guadeloupe arrivait à son terme. Le ministre était alors à Baie-Mahault, dans les locaux de Guadeloupe 1ère, lorsqu'un homme «d'une vingtaine d'années» a demandé à lui parler, d'après deux témoins interrogés par l'AFP.

Gérald Darmanin s'est approché et a tendu sa main à l'individu qui l'a empoigné vivement par le bras et les épaules. Les membres de la sécurité du ministre sont rapidement intervenus pour séparer les deux hommes et maîtriser l'agresseur.

L'individu a tenté de «s'échapper»

Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie de Baie-Mahault. Une source proche du dossier a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour «violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique et rébellion».

Le jeune homme a en effet tenté de «s'échapper», «ne s'est pas laissé faire» et n'a pas coopéré durant sa garde à vue, selon cette même source. Il a finalement été «hospitalisé aux urgences psychiatriques» du CHU de Pointe-à-Pitre.

L'incident n'a pas empêché Gérald Darmanin d'enregistrer son interview. Il n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet mais le président de la région Guadeloupe, Ary Chalus, affirme que le ministre lui a dit «que ce n'était pas trop grave».