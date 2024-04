Île-de-France : pourquoi l'autoroute A13 est-elle fermée pour une durée indéterminée ?

L'autoroute A13 est fermée depuis ce vendredi matin, dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine), en ce week-end de retour de vacances pour les familles de la zone C.

Un axe privilégié, à l’accoutumée. L'autoroute A13 est fermée pour une durée indéterminée entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) à partir de ce vendredi, ont annoncé Sytadin et la préfecture de police de Paris

L'autoroute #A13 est actuellement fermée entre Paris et Vaucresson dans les deux sens.





Pour plus d'informations https://t.co/9aK7OZSDSL pic.twitter.com/n3C39ZjeEp — Préfecture de Police (@prefpolice) April 19, 2024

Cette fermeture intervient à l'approche du dernier week-end des vacances scolaires pour les élèves de la zone C (académies de Paris, Créteil et Versailles pour la région francilienne, ndlr), pour garantir la sécurité des usagers de la route.

Une fissure sur la chaussée ?

En effet, Sytadin évoque «des problèmes d'infrastructures sur la chaussée détectés entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud», et ne se montre pas rassurant quant à la reprise du trafic sur cet axe qui rallie la capitale depuis l'ouest. «L'accès depuis la N186 au Chesnay-Rocquencourt en direction de l'A13 Paris est également fermé. Il est nécessaire d'analyser ce problème afin de déterminer les travaux à mener et ensuite estimer quand la circulation pourra être rétablie», a prévenu le site officiel du trafic routier en temps réel.

L'origine de la fermeture de #A13 et de l'accès au domaine de St-Cloud par la grille d'honneur semble être cette fissure au niveau du viaduc juste avant le tunnel. pic.twitter.com/siT2uMMBfm — MDB Saint-Cloud-Garches à vélo (@stcloudavelo) April 19, 2024

Pour l'association MDB Saint-Cloud-Garches à vélo, qui comme son nom l'indique, milite pour un développement de cette mobilité douce, une fissure aurait été constatée en amont de l'autoroute A13, juste avant l'entrée du tunnel de Saint-Cloud. Pour autant, Sytadin n'a toujours pas officiellement confirmé la nature de ces «problèmes d'infrastructures sur la chaussée».

Des conducteurs excédés

Sur les réseaux sociaux, les automobilistes ont déjà fait part de leur mécontentement : «J’habite au pont de Saint-Cloud ce matin 2h pour aller bosser une vraie galère», écrit sur X un Clodoaldien ce matin.

J’habite au pont de saint Cloud ce matin 2h pour aller bosser une vraie galère de ouf vaucresson est devenue la plaque tournante de l’IDD (@Pi3ro78280) April 19, 2024

"Des problèmes d'infrastructures sur la chaussée ont été détectés entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud"





Quelle boite a construit ces infrastructures à problèmes ? — ⏚ kcirtap56890 ⏚ (@kcirtap56890) April 19, 2024

«Quelle boite a construit ces infrastructures à problèmes ?», s'interroge un autre.

Alors que les messages continuent d'affluer, Sytadin a publié différents itinéraires alternatifs afin de rejoindre Paris sans emprunter l'autoroute A13. Il faudra privilégier l'autoroute A12 et la N12 en direction de Versailles (Yvelines), puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).

Enfin, pour rejoindre la capitale depuis Bois d'Arcy, les usagers de la route sont invités à emprunter la N12 en direction de Versailles, puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).