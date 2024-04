Île-de-France : l'autoroute A13 fermée jusqu'à lundi inclus après un mouvement de terrain

L'autoroute A13 fermée dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) ne rouvrira pas avant ce lundi 22 avril, a annoncé le préfet ce vendredi, après la détection d'une fissure faisant suite à un mouvement de terrain.

Un secteur routier à éviter d'ici les prochains jours. Alors que les familles font leur retour de vacances pour la zone C ce week-end, l'autoroute A13 est fermée depuis ce vendredi matin, dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine), à la suite d'un mouvement de terrain.

«Cette situation est le résultat d’un mouvement de terrain, dont les causes sont en cours de diagnostic. Il a également provoqué des fissures sur un ouvrage d’assainissement situé à 4 mètres de profondeur sous l’autoroute», est-il précisé dans le communiqué.

La découverte a été réalisée dans la nuit du 18 au 19 avril, lorsqu'à l'occasion d'une fermeture programmée de l'autoroute pour travaux, une fissure transversale de l'A13 sur le secteur de Saint-Cloud a été observée. Elle traverse notamment l'autoroute en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm, selon les endroits.

Des analyses se poursuivent

Des analyses ont été menées d'ores et déjà par la Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), le département des Hauts- de-Seine, la SEVESC (concessionnaire d’assainissement pour le Département) et le domaine de Saint-Cloud. Ces dernières ont permis d'engager une «une surveillance active, qui se poursuivra dans les jours à venir», a poursuivi le préfet des Hauts-de-Seine.

«En accord avec le préfet des Hauts-de-Seine, la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF), gestionnaire du réseau routier national non concédé, a donc pris la décision de fermer l’A13 dans les deux sens de circulation sur le segment, pour des raisons de sécurité», est-il écrit, indiquant que l’avenue de la grille d’Honneur et le parc sont fermés aux véhicules jusqu’à lundi 22 avril inclus également.

Cette fermeture intervient à l'approche du dernier week-end des vacances scolaires pour les élèves de la zone C (académies de Paris, Créteil et Versailles pour la région francilienne, ndlr), pour garantir la sécurité des usagers de la route.

Plusieurs itinéraires de déviation prévus

Plusieurs itinéraires de déviation ont d’ores ont déjà été proposés et affichés sur les panneaux à messages variables et sur Sytadin (site Internet et application mobile). Ainsi pour rejoindre Paris depuis Rocquencourt, il est conseiller de prendre l’A12 et la N12 en direction de Versailles, puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).

Pour rejoindre Paris depuis Bois d’Arcy, il est possible de prendre la N12 en direction de Versailles puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).

«Il est également fortement conseillé à l’ensemble des usagers d’éviter le secteur impacté et de s’orienter sur des itinéraires alternatifs le plus en amont possible ( A15 ou A86)», stipule le communiqué.

Si l'autoroute A13 devrait ainsi être fermée jusqu'au lundi 22 avril inclus, marquant une première étape dans l'avancée des annalyses, selon les résultats, elle pourrait rouvrir dans le courant de la semaine prochaine.