La Poste : voici les 5 départements où la distribution du courrier va être réorganisée

Du nouveau dans certaines communes. Cinq départements vont connnaître une nouvelle distribution du courrier, des colis et l'accès à certains services de la Poste, grâce à l'arrivée de bureaux de postes itinérants qui seront expérimentés.

Des bureaux de poste itinérants testés dans 5 départements. Voici la dernière nouveauté de la Poste qui met en place une nouvelle manière de distribuer le courrier avec des camions qui feront office de bureaux de poste itinérants. L’Orne, la Creuse, la Haute-Marne, le Gers et le Jura sont les départements concernés.

L’objectif reste de «dynamiser sa présence au cœur des zones rurales», a indiqué à Ouest-France Nathalie Collin, la directrice générale adjointe Grand Public et Numérique de La Poste.

Ce qui ne reste pour le moment qu’une expérimentation devrait commencer dès le mardi 23 avril prochain dans l'Orne, la Creuse et la Haute-Marne et quatre jours plus tard, le samedi 27 avril, dans le Gers et le Jura.

Concrètement, les clients de la Poste auront la possibilité de réaliser la quasi-totalité des opérations possibles au sein des bureaux de poste normaux.

Ils auront la possibilité d’envoyer des colis, lettres et recommandés, de s’abonner à des offres de téléphonie mobile et Internet ou encore d’accéder à des opérations bancaires pour les personnes qui possèdent un compte à la Banque Postale. Pour ces derniers, il sera également possible de prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire pour les professionnels comme pour les particuliers.

Une expérimentation d’un an

Ce projet, qui débutera donc dans les prochains jours, a pour objectif de toucher environ 13.000 personnes dans près de 40 communes, toutes situées dans des territoires isolés. Nathalie Collin indique que cette expérimentation doit durer un an et coûtera un million d’euros.

A noter qu’il ne sera possible de retirer de l’argent en liquide que dans un seul des cinq Renault Trucks Masters jaune et ce pour des raisons de sécurité.

«C’est évidemment très compliqué d’installer des distributeurs de billets dans les camions en termes de matériel et aussi de sécurité mais on a décidé de le tester quand même dans un camion, celui qui circulera dans la Creuse», termine Nathalie Collin, qui précise par ailleurs que deux postiers seront présents dans ce camion, contre un seul dans les autres camions, ici encore pour des raisons de sécurité.