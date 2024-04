Marseille : une conseillère municipale agressée au couteau pour voler son téléphone

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille, après qu'une conseillère municipale s'est fait agresser au couteau par un individu qui lui a dérobé son portable dans la nuit du 18 au 19 avril, dans le 3e arrondissement de la ville.

Des blessures légères. Une conseillère municipale de la ville de Marseille a reçu plusieurs coups de couteau par un individu hier soir dans le 3e arrondissement de la ville. L'assaillant lui a dérobé son portable, a appris CNEWS ce vendredi par le parquet de Marseille.

«Une enquête des chefs de vol et violence avec arme a été ouverte et confiée à l’URJ Nord pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 18 au 19 avril 2024 dans le 3e arrondissement de Marseille», a précisé le parquet à CNEWS.

Poignardée au bras et à la poitrine

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 avril, lorsque la victime, une conseillère municipale élue dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille, a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du sein et du bras portés par un individu qui lui a dérobé son sac et son téléphone.

Cette nuit une élue de mon équipe a été sauvagement agressée dans la rue pour son sac





Elle s’est courageusement défendue et a reçu 4 coups de couteau. Heureusement ses jours ne sont pas en danger





Je veux lui redire mon affection, mon profond soutien et un prompt rétablissement. https://t.co/Xh3CQ8pb0e — Marion Bareille (@MarionBareille) April 19, 2024

Elle a été hospitalisée pour des blessures légères. A ce stade de l’enquête aucun élément n’indique qu’elle ait été ciblée en raison de sa fonction, le seul mobile apparent semblant être le vol, a indiqué le parquet de Marseille.