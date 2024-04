Météo : gel, neige... Pourquoi le froid va-t-il durer jusqu'à la fin du mois ?

La fraîcheur s'est installée sur la France cette semaine et devrait se maintenir jusqu'à la fin du mois d'avril. Une masse d'air froid venue d'Europe du Nord est en cause.

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas : les températures quasi estivales enregistrées la semaine dernière ont, en quelques jours, laissé place à la neige et aux gelées. Les prévisions indiquent que le froid risque de s'installer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine et peut-être même jusqu'à la fin du mois d'avril.

D'après Météo-France, le pays est actuellement traversé par une masse d'air froid venue d'Europe du Nord, qui explique la chute des températures. Actuellement, elles sont même en dessous des normales de saison, mais ce genre d'épisode n'est pas si rare au mois d'avril.

Des gelées ont été observées jeudi dans les vallées du Massif central et des Alpes, et se sont étendues ce vendredi, même si elles restent faibles. La Côte d'Azur n'a pas été épargnée puisque le mercure a par endroit perdu près de 20° C ces derniers jours par rapport au week-end dernier.

Point prévision pour ce WE de départ en vacances !





De faibles averses vont circuler samedi et dimanche sur la région laissant par moment briller le soleil !



Le vent de nord va souffler avec des rafales comprises entre 40 et 50km/h augmentant ainsi la sensation de froid ! pic.twitter.com/dKzAbKVudo — Météo-France Nord (@MeteoFrance_N) April 19, 2024

Les Alpes-Maritimes ont été saupoudrées de flocons, tout comme une partie du Var. De fortes chutes de grêle ont par ailleurs été enregistrées sur le littoral, notamment à Cagnes-sur-Mer. Un large quart nord-est a aussi connu la neige, du Grand Est à la Franche-Comté.

Ce vendredi, les températures plafonnent entre 8 et 12° C et, avant cela, le mercure est parfois tombé à 0° C au cours de la journée de jeudi, notamment à Nevers (Nièvre) et à Langres (Haute-Marne).

Ce week-end, la sensation de froid devrait être accentuée par le vent de nord, avec des rafales comprises entre 40 et 50 km/h. Météo-France s'attend à voir l'anticyclone s'étaler davantage sur le nord de l'Europe en début de semaine, ce qui entraînera un pic de fraîcheur. Les journées de lundi et mardi devraient donc être les plus froides.