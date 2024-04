Sondage : le RN reste en tête à moins de deux mois des élections européennes, loin devant la majorité présidentielle

A deux mois des élections européennes, 29% des Français songent à voter en faveur de la liste du Rassemblement national, d'après un sondage OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 19 avril. La majorité présidentielle, en deuxième position, atteint 19% d'intentions de vote, contre 12% pour le Parti socialiste, troisième.

Alors que les élections européennes auront lieu dans moins de deux mois du 6 au 9 juin 2024, pour 29% des Français, c'est pour la liste du RN menée par Jordan Bardella qu'ils comptent voter, selon un sondage * OpinionWay pour CNEWS dévoilé ce vendredi. Une avance qui se maintient depuis le précédent sondage du 8 avril, et dont l'intention de vote s'élevait déjà à 25% en mai 2023. Le RN devance ainsi largement Renaissance à 19%, mais aussi les listes de gauches, qui ont pourtant pris quelques points.

Avec 10% de moins, la majorité présidentielle tenue par Valérie Hayer vient en deuxième position, stagnant à 19% depuis mai 2023, soit depuis les premières enquêtes d'opinion. Derrière Renaissance, le Parti socialiste emmené par Raphaël Glucksmann se maintient également avec 12% des intentions de vote. La France Insoumise se retrouve avec 8%, en légère augmentation depuis le dernier sondage, atteignant alors péniblement les 7% après une chute de trois points en comparaison à mai 2023.

La jeunesse toujours derrière le RN et la gauche, les séniors penchent vers Renaissance

Dans le détail, les résultats montrent que les hommes sondés ont une préférence pour la liste du Rassemblement national (29% contre 30% le 8 avril), dépassant celle de Renaissance (22%) et le Parti socialiste (11%). Du côté des femmes, le RN est aussi devant avec le même score de 29%, ainsi que 16% pour Renaissance, mais 13% pour le PS en troisième position.

Concernant les tranches d'âge, les sondés de 18-24 ans se tournent en grande majorité vers le Rassemblement national (32%, en hausse de 3% par rapport au 8 avril) devant la France Insoumise (13%) et la liste d'Europe Écologie-Les Verts avec 11% des intentions de vote. L'écart est moins conséquant pour les 25-34 ans, qui votent certes largement pour le RN (21%), pblébiscitent par la suite la France Insoumise et EELV à 14%. Vient après le Parti communiste français, à 10%.

Pour les 35-49 ans comme chez les 50-64 ans,le RN ressort largement, avec respectivement 30% et 38% des intentions de vote. En revanche, la liste de la majorité présidentielle continue de dépasser le Rassemblement national chez les 65 ans avec le même score qu'au début du mois, 33%, contre 22% pour la liste de Jordan Bardella. Le Parti socialiste arrive en troisième position, crédité à 16%.

Les résultats du sondage selon les catégories socioprofessionnelles montrent par ailleurs que les CSP+ ont affiché leur intention de voter en premier lieu pour le Rassemblement national (19%), devançant légèrement la liste Renaissance (16%). Un écart largement plus élevé du côté des CSP- puisque 44% des sondés plébiscitent la liste de Jordan Bardella (RN) contre seulement 9% pour celle de Valérie Hayer (Renaissance).

Pour finir, le sondage montre que les électeurs d'Emmanuel Macron pour le premier tour des élections présidentielles de 2022, envisagent de voter à 54% pour la liste Renaissance, contre 68% début avril, devant celle du Parti socialiste (15%). Les électeurs de Marine Le Pen ont largement affiché leur préférence pour la liste du RN (74%, en baisse de 6 points comparativement au 8 avril), devant la liste Reconquête (11%). Quant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ces derniers ont exprimé leur intention de voter à 38% pour la liste LFI et 21% pour le PS, contre 6% pour EELV.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 16 et 17 avril 2024, sur un échantillon de 1.002 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.034 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.