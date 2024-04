Transports en commun à Paris : à quelles perturbations faut-il s'attendre ce week-end ?

Le trafic sera perturbé dans les transports en commun parisiens et franciliens au cours de ce week-end du samedi 20 et dimanche 21 avril. CNEWS fait le point sur les lignes touchées.

C’est un week-end agité qui s’annonce pour les usagers des transports en commun parisiens. Ce samedi 20 et dimanche 21 avril, de nombreuses lignes de transports seront perturbées en raison de travaux. Voici les lignes concernées par ces perturbations.

Métro

Ligne 1

Ce dimanche, l’intégralité de la ligne 1 du métro, entre Château de Vincennes et la Défense, sera fermée jusqu’à midi en raison de travaux de maintenance.

Ligne 4

Tout comme la ligne 1, la ligne 4 sera fermée intégralement durant la matinée du dimanche 11 avril et n’ouvrira qu’à partir de midi.

Ligne 11

Le métro 11 sera partiellement fermé ce week-end entre les stations Belleville et Mairie des Lilas. Seul le tronçon reliant la gare de Châtelet à Belleville pourra être emprunté.

RER

RER B

Ce week-end, le trafic du RER B sera interrompu entre la gare d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et celle du terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaulle en raison de travaux de maintenance. Pour les passagers se rendant à l’aéroport, il sera possible d’emprunter un bus de remplacement reliant les terminaux 1 et 2 de l’aéroport du nord de Paris à Mitry-Claye (Seine-et-Marne) ou Aulnay-sous-Bois.

RER C

Le nord de la ligne C sera fortement impacté ce week-end avec la fermeture de la ligne entre Pontoise et Invalides en raison de travaux de maintenance en vue des Jeux olympiques. Au sud de la ligne, le trafic sera interrompu entre les stations de Massy Palaiseau et Versailles Chantiers à cause d’un renouvellement d’un passage à niveau. Enfin, le trafic entre Saint-Martin-d’Étampes et Dourdan-la-Forêt et la gare d’Austerlitz sera interrompu ce dimanche à partir de 22h.

RER D

Ce samedi 20 avril, le trafic sera interrompu entre Châtelet-les-Halles et Combs-la-Ville, ainsi qu’entre la gare parisienne et Juvisy, et ce, jusqu’au dimanche à 13h, sans moyen de substitution prévu par la SNCF.

RER E

Coup dur pour les voyageurs en soirée sur le RER E. Pour ce week-end, le trafic sera interrompu à partir de 22h30 sur les axes reliant la gare Haussmann à Chelles/Gournay et entre Villiers-sur-Marne et Tournan.

Transilien

Ligne J

Aucun train de la ligne J ne circulera entre les Mureaux et Mantes-la Jolie durant l’intégralité du week-end. Le tronçon entre Issou-Porcheville et Mantes-la-Jolie sera également fermé à la circulation ce samedi 20 avril et jusqu’au dimanche 21 avril, à 16h. Ce dimanche, la ligne J sera également fermée entre les gares d’Argenteuil et de Paris-Saint-Lazare.

Ligne K

Le trafic sera interrompu sur la ligne J tout le week-end entre les stations de Paris Gare du Nord et Mitry-Claye.

Ligne N

Jusqu’à 16h30 ce dimanche 21 avril, aucun train de la ligne N ne circulera entre les gares d’Epône-Mezières et Mantes-la-Jolie. Un bus de remplacement sera disponible afin de compenser cette absence.

Ligne P

La ligne P du Transilien sera fortement impactée par des perturbations ce week-end, avec des interruptions de services prévues entre la gare de Paris-Est et Meaux, Château-Thierry ainsi que la Ferté-Milon. Les usagers de ces axes reliant la capitale à la banlieue pourront emprunter des bus de remplacement.