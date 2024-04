«Buddha blue» : quelle est cette drogue qui fait des ravages dans les collèges et lycées ?

Dans les collèges et les lycées de France, la Buddha blue, aussi appelée Pète ton crâne, fait fureur. Pourtant, cette nouvelle drogue de synthèse, que les adolescents plébiscitent, a déjà eu des effets dévastateurs sur certains consommateurs.

Une nouvelle drogue aux effets néfastes. Depuis plusieurs années, la Buddha blue, aussi appelée PTC (pour Pète ton crâne), rencontre un succès fulgurant dans les collèges et les lycées de l’Hexagone. Comme l’ont expliqué certains élèves d'un établissement scolaire de Mayenne auprès de CNEWS, ce cannabinoïde de synthèse que l’on met dans les cigarettes électroniques «retourne le crâne».

À tel point que Damien Beaufils, le proviseur des deux lycées de Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) a été contrait d’envoyer un courriel aux 900 familles, après qu’une élève a fait un malaise devant l’un des établissements scolaires. «La jeune fille était allongée par terre sur le trottoir, sans réaction, inconsciente», a-t-il précisé.

Des précédents à Caen et à Narbonne

«C’est plus fort et c’est plus rapide que le shit par exemple», relate un lycéen, pour tenter d’expliquer les effets de ce produit. Ce qui pousse les jeunes à consommer cette drogue, c’est aussi le fait que celle-ci soit inodore, incolore… et qu’elle échappe aux radars des tests salivaires. Mais aussi son prix : à partir de 10 euros la fiole de 10 mL, le produit est très abordable.

Pourtant, ses effets pourraient être bien plus dommageables que ceux provoqués par la consommation de cannabis. Ainsi, le produit qui est apparu en France en 2015 a été classé «stupéfiants» deux ans plus tard. «C’est un produit qui est mal connu parce que récent et de synthèse qui peut potentiellement avoir des effets problématiques», assure Grégory Lange de l’association Addictions France.

Château-Gontier-sur-Mayenne n’est pas une ville isolée face à ce problème : du côté de Caen (Calvados) ou de Narbonne (Aude), plusieurs malaises d’adolescents ayant consommé du PTC ont été recensés ces derniers mois.