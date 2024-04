Annonce de «danger majeur» à Paris par SMS : qu’est-ce que «FR-Alert», dont un nouveau test est prévu ce mardi dans le 17e arrondissement ?

Mardi 23 avril, une troisième phase d'expérimentation du dispositif FR-Alert, destiné à prévenir les habitants «en cas de danger majeur», sera menée dans la capitale, a annoncé la préfecture de police de Paris dans un communiqué diffusé sur X ce samedi.

Troisième et dernier essai. Comme l’a annoncé la préfecture de police de Paris dans un communiqué relayé le 20 avril, un troisième test FR-Alert sera effectué le mardi 23 avril 2024, entre 12h et 13h dans le 17e arrondissement de la capitale. Ce dispositif, une fois qu’il sera officiellement lancé, permettra «de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger».

#FRAlert | Nouveau test du dispositif FR-Alert !





Le 23 avril, sur un périmètre bien défini à #Paris17, vous recevrez sur votre téléphone une alerte accompagnée d'un signal sonore entre 12h et 13h.





Pas d’inquiétude, c'est un TEST !



d'infos : https://t.co/HvGciGlwzM pic.twitter.com/83PNkoBaia — Préfecture de Police (@prefpolice) April 20, 2024

Dans le détail, une telle alerte pourrait être envoyée «en cas de danger majeur», qu’il soit de nature industrielle, terroriste, naturelle ou sanitaire, précise le communiqué.

Un questionnaire pour améliorer le dispositif

Ainsi, ne vous étonnez pas si vous résidez dans la zone de test et que vous recevez «une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique», et ce même si votre téléphone portable se trouve «en mode silencieux» au moment de l’essai. Il sera possible de répondre à un questionnaire disponible sur le site internet de la préfecture de Police, afin, si cela s’avère nécessaire, de participer à «l’amélioration du dispositif».

Le communiqué préconise également de ne pas contacter les forces de l’ordre, les services de secours ou les standards téléphoniques de la préfecture de Police ou de la Ville de Paris. Mais aussi de ne pas relayer de fausses rumeurs ou informations sur les réseaux sociaux, tout en indiquant aux personnes concernées de suivre la page X de la préfecture de Police pour se renseigner.

Deux dispositifs similaires avaient été expérimentés dans les 13e et 15e arrondissements de la Ville lumière au cours des trois premiers mois de l’année 2024.