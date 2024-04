Toulouse : Gérald Darmanin annonce l’expulsion d’un imam vers l’Algérie

Dans un tweet publié sur son compte X vendredi soir, Gérald Darmanin a annoncé l’expulsion vers l’Algérie de l’imam Mohammed Tataïat. Cet homme de nationalité algérienne qui travaillait à Toulouse avait été condamné définitivement pour provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive.

Une expulsion saluée par le ministre de l’Intérieur. Dans la soirée du 19 avril, Gérald Darmanin a confirmé l’expulsion vers l’Algérie de Mohamed Tataïat (parfois également orthographié Tataï), un imam qui officiait à Toulouse. Il avait été condamné définitivement en décembre 2023 pour «provocation à la haine et à la discrimination à l’égard des juifs», en raison d’un prêche prononcé le 15 décembre 2017.

«Une nouvelle fois, la loi immigration nous permet d’expulser dans son pays d’origine, en moins de 24 heures, un «imam» de Toulouse», a ainsi écrit Gérald Darmanin sur son compte X.

Requête en référé

Une décision qui n’a pas manqué de faire réagit Jean Iglesis, l’un des avocats de l’imam, auprès de l’AFP : «Il n’y avait pas d’urgence, il est sur le territoire français depuis 40 ans, il a des enfants, il travaille, il n’a pas fait parler de lui depuis sept ans, et là il se retrouve dans un avion en direction de l’Algérie», a-t-il notamment fait valoir. Dans la foulée, il a dénoncé une «expulsion manu militari pour éviter qu’on fasse suspendre l’arrêté (d’expulsion)».

Lundi 22 mars, au tribunal administratif de Paris, devrait se tenir une audience destinée à examiner une requête en référé déposée par les avocats de l’imam face à cet arrêté d’expulsion, a précisé le conseil de l’imam. «Ce qui se passe est d'une certaine gravité (...) C'est une défiance à l'égard de la défense et de l'autorité judiciaire», a fustigé Me Iglesis, assurant ne pas avoir pu accéder à son client à l’aéroport de Toulouse. De plus, d’après ses dires, l’imam n’aurait pas été notifié de son expulsion.

Arrivé en 1985 en France en tant qu’imam détaché algérien, Mohammed Tataïat avait rejoint Toulouse en 1987 pour exercer au sein de la mosquée du quartier Empalot. En juin 2018, le préfet de Haute-Garonne avait signalé des propos tenus quelques mois plus tôt lors d'un prêche à la mosquée En Nour, pouvant être qualifié, selon le préfet, de «provocation à la haine et à la discrimination à l'égard des juifs».

Le 31 août 2022, il avait été condamné par la cour d'appel de Toulouse à 4 mois de prison avec sursis pour ce prêche. Le 19 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Tataïat, rendant ainsi sa condamnation définitive. Le 5 dernier avril, Gérald Darmanin signait son arrêté d'expulsion. Et vendredi, il a été interpellé à son domicile sur autorisation du juge des libertés et de la détention et expulsé aussitôt.