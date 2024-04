Sondage : 67% des Français souhaitent la généralisation d'un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h sur l'ensemble du pays

Dans le cadre d’un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, et dont les résultats sont publiés ce dimanche 21 avril, 67% des Français estiment qu'il faut généraliser le couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h dans l'ensemble des communes du pays.

L'envie d'éloigner les jeunes de la délinquance est un sujet d'inquiétude pour les Français qui s'affirme. Selon un sondage* de l'institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce dimanche 21 avril, près de 7 Français sur 10 (67%) se prononcent en faveur d'un couvre-feu généralisé pour les mineurs à partir de 23h sur l'ensemble du pays.

A l'inverse, 33% des personnes interrogées sont contre cette idée. Dans le détail, le sondage met en évidence une légère différence chez les hommes (63% de «oui») et les femmes (70% de «oui») par rapport à la population en général (67% de «oui»).

Une différence plus marquée selon les tranches d'âge, en particulier les personnes sondées de 18 à 24 ans chez qui c'est le «non» qui l'emporte à 51%, contre 49% pour le «oui». C'est 26 points de moins comparativement aux sondés âgés de 65 ans ou plus (75% de «oui»).

Autre élément intéressant, selon les catégories socioprofessionnelles les personnes sans emplois sont plus largement en faveur d'un couvre-feu pour les mineurs (72% de «oui»), que celles en les CSP+ (59% de «oui»). Fait notable, la majorité des habitants des communes rurales sont également en faveur d’un durcissement pour les jeunes, à 69%.

Les sondés résidants dans des communes de 20.000 à 99.999 habitants sont même 74% en faveur d'un couvre-feu à partir de 23h pour les mineurs. Un score élevé qui pourrait s’expliquer par l’amplification des drames entre jeunes dans les villes moyennes ces derniers mois.

Pour finir, du côté des personnes interrogées selon leurs préférences politiques, le «oui» l'emporte très largement pour les sondés se sentant proches de la droite (80%), contre 56% pour le Parti socialiste.

Chez les sondés proches de Renaissance, 63% des personnes sondées ont répondu «oui» à la question. Enfin, du côté de la droite, les scores sont plus élevés chez les sympathisants des Républicains (82%), et d'autant plus pour ceux du Rassemblement national (85%).

Un exemple concret en Guadeloupe

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné mercredi dernier la mise en place durant deux mois, d'un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre à partir de 20h, pour lutter contre une flambée de la délinquance dans la capitale économique de la Guadeloupe. Une mesure qui pourrait être élargie à «d'autres endroits de Guadeloupe», avait déclaré le ministre.

«Les parents doivent s’occuper de leurs enfants, ceux qui ont des difficultés sociales peuvent être accompagnés par les services de l’État, du département ou de la mairie mais il s’agit de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans circuler avec des armes à 22h dans la rue et s’en prendre à des touristes, des policiers, des passants», a-t-il déclaré.

Fermeté : avec les policiers et gendarmes qui mènent actuellement une opération « Place nette » à Pointe-à-Pitre à ma demande. J’ai également donné instruction au préfet d’instaurer un couvre-feu à destination des mineurs pour les deux prochains mois. pic.twitter.com/727nKHryHE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 18, 2024

Du «concret», s'est félicité le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel (EELV), qui avait qualifié la ville de «coupe-gorge» en «faillite totale» fin mars.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 18 et 19 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.