Voici les meilleurs bars à cocktails à Paris en 2024

Les beaux jours sont de retour et avec eux, l'envie de siroter un verre entre amis. Même si les bars sont nombreux dans la capitale, il n'est pas toujours aisé d'en trouver des tranquilles et bien décorés, qui proposent une belle carte de cocktails, le tout dans un cadre agréable. Pour vous aider à faire le bon choix, voici les meilleurs établissements parisiens.

le Très particulier (Paris 18e)

Installé sous une verrière à l'étage inférieur, Le Très Particulier est une petite pépite cachée dans l'intimité de l'Hôtel Particulier Montmartre, décorée dans une ambiance à la fois feutrée et exotique. Là, le chef barman élabore des cocktails faisant appel à plusieurs de nos sens et nous ramenant parfois même à des souvenirs lointains.

Où ? 23, avenue Junot 75018 Paris.

Quand ? Du mardi au samedi, de 18h à 2h du matin.

Combien ? 15 euros.

Le UC-61 (Parsi 17e)

Le UC-61 (du nom d'une sous-marin allemand échoué sur une plage du nord) est un établissement à part, hors du temps. Pas de devanture criarde, ni de décoration superflue. Pour y entrer, il faut connaître et frapper à la porte pour que celle-ci s'ouvre. Une fois à l'intérieur, c'est un décor de sous-marin qui a été imaginé pour créer une totale intimité. Les cocktails sont à commander sur une carte mais peuvent aussi être réalisés selon les goûts et les désirs.

Où ? 4, rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris

Quand ? Les mercredis et jeudis jusqu'à minuit et les vendredis et samedis jusqu'à 4h du matin.

Combien ? Entre 12 et 14 euros.

Le camondo (Paris 8e)

S'il s'agit avant tout d'un restaurant, il serait dommage de se priver de son bar. Nul besoin donc de commander le risotto au potimarron ou encore les coquillettes à la truffe, il suffit de se rendre au Camondo un peu plus tôt. Et surtout d'y aller dès le printemps pour profiter de la terrasse. A tester : les cocktails signatures «Rose Mary», à base de gin Anaë infusé au romarin et de sirop d’hibiscus maison, ou le Gentle Normand, avec du calvados Coquerel, de la liqueur Chambord, du jus de pomme et du sirop de menthe maison.

Où ? 21 bis, rue de Monceau 75008 Paris.

Quand ? En afterwork ou à l'heure du dîner.

Combien ? 18 euros.

Le bar de JOIA (Paris 2e)

Pour accéder au bar de Joia, il faut d'abord traverser le Joia, le restaurant-brasserie d'Hélène Darroze. À l'étage, le Bar de Joia fait face à une magnifique salle colorée. Là, le cocktail se commande à table, lové dans de confortables canapés, ou directement au bar assis sur une chaise haute. Ne pas hésiter à commander les grands classiques («Spritz», «Moscow Mule»...), personne ne repart déçu !

Où ? Au premier étage du nouveau restaurant d'Hélène Darroze, 39, rue des Jeûneurs 75002 Paris.

Quand ? Tous les jours, jusqu'à 22h.

Combien ? Environ 15 euros.

L'AVEK (Paris 2e)

C'est une adresse à ne pas dévoiler, tant les cocktails sont bons et les prix pas trop élevés. Dans une petite salle au rez-de-chaussée dans une rue perpendiculaire à la rue Montorgueil, ce bar de copains, baptisé aveK, est le repaire idéal pour les soirées entre amis, et tous ceux qui n'ont pas peur de se mettre à danser au milieu de la salle. N'hésitez pas à goûter le Lavender Smoke et le Smoky and Spicy, avec une planche de fromage et de charcuterie.

Où ? 21, rue Saint-Sauveur 75002 Paris.

Quand ? Tous les jours jusqu'à 2h du matin.

Combien ? Entre 8 et 10 euros.

le prescription Cocktail Club (paris 6e)

Ce bar du Quartier Latin ne déroge pas à la règle : lumière tamisée, ambiance feutrée et atmosphère céleste. On déguste un cocktail dans un univers de tissus drapés et de murs tapissés. Bonne ambiance la semaine, le Prescription Cocktail Club peut se transformer en petite boite de nuit, avec la présence d'un DJ. Les amateurs de whisky pourront y commander les yeux fermés un Garavani.

Où ? 23, rue Mazarine 75006 Paris.

Quand ? Jusqu'à 2h du matin du dimanche au jeudi, et les vendredis et samedis, jusqu'à 4h.

Combien ? Environ 14 euros.

LE 1802 (Paris 5e)

Plus qu'un simple bar, le 1802 se veut être une véritable institution en matière de rhum. Au total, plus de 1.600 références sont à déguster dans l'Hôtel Monte Cristo, où l'on rend hommage aux folles soirées d'Alexandre Dumas. Outre la dégustation d'un cocktail, c'est l'occasion de découvrir l'art de la dégustation et l'univers du rhum à travers un petit tour du monde.

Où ? 22-22, rue Pascal 75005 Paris.

Quand ? À partir de 16h du lundi au dimanche.

Combien ? Environ 15 euros.