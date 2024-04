Météo : où va-t-il faire le plus froid cette semaine ?

Le froid va gagner toute la France cette semaine. Alors que le soleil sera présent sur une partie du territoire en ce début de semaine, la pluie va peu à peu gagner du terrain à partir de jeudi.

L’expression «En avril, ne te découvres pas d’un fil» prend tout son sens cette semaine. Le froid s’est installé sur l’ensemble de l’Hexagone depuis ce lundi, avec des températures qui ne dépasseront pas la barre des 10 °C.

Le nord et l'est de la France concernés

En ce début de semaine, ce sont les régions du Nord et de l’Est de la France qui affichent un mercure le plus bas. Ce lundi après-midi, les maximales ne dépasseront pas les 8 °C à Bourg-Saint-Maurice (Auvergne-Rhône-Alpes), 9 °C à Aurillac et 10 °C à Belfort.

Même situation ce mardi, où il ne fera pas plus de 8 °C à Aurillac et Bourg-Saint-Maurice. À Chaumont (Haute-Marne) et à Lille, Météo-France prévoit des maximales allant jusqu'à 10°C.

Mercredi, la pluie sera de la partie. Il ne fera pas plus de 8 °C à Belfort et à Bourg-Saint-Maurice, 9 °C à Metz et à Chaumont et 10 °C à Aurillac, à Lille et à Strasbourg.

Un épisode de froid qui persiste

Comme le précise Météo-France, ces températures basses sont dues à la présence d’un anticyclone à l’ouest de l’Europe et une dépression à l’Est. Le flux est donc orienté au Nord, favorisant un temps frais pour la saison.

Et si cet épisode de fraîcheur est considéré comme «singulier», c’est en partie en raison de sa «durabilité». Il a commencé le 16 avril dernier et dure, depuis. Mais dès jeudi, Météo-France prévoit un retour des températures de saison.