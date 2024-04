Grève des contrôleurs aériens le 25 avril : 75% des vols annulés à Orly, 65% à Roissy-Charles de Gaulle

La grande majorité des vols seront annulés dans plusieurs aéroports français ce jeudi 25 avril en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, a annoncé ce mardi la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Le trafic aérien sera presque inexistant ce jeudi. Selon les données dévoilées ce mardi soir par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), 75% des vols à Orly, 65% à Roissy-Charles de Gaulle, Marseille, 70% à Nice ou encore 60% à Toulouse seront annulés en raison d’un mouvement de grève chez les contrôleurs aériens.

Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), ainsi que l’ensemble des syndicats, appelaient à une importante grève en raison de l’échec des négociations quant aux mesures d’accompagnement d’une refonte du contrôle aérien.

De nouvelles grèves prévues ?

«La version publiée (par la DGAC) n’est aucunement signable pour le SNCTA qui la considère comme une provocation, si ce n’est une insulte», a déclaré le SNCTA sur son site internet. En effet, les négociations qui avaient été entamées il y a 15 mois n’ont pas été jugées suffisantes.

Celles-ci prévoyaient entre autres de revoir l’entièreté de l’organisation du contrôle aérien en France, du maillage territorial des services de navigation aérienne à la réorganisation du travail des contrôleurs afin de faire face à l’augmentation du trafic, en contrepartie de hausses de rémunérations et d’embauches.

Non satisfait, le syndicat a d’ores et déjà annoncé avoir déposé un nouveau préavis de grève pour les journées du 9,10 et 11 mai prochain. Il donne ainsi une durée de 15 jours aux voyageurs pour s’organiser. Le deuxième syndicat des contrôleurs aériens, l'Unsa ICNA, qui appelle également à la grève jeudi, a de son côté déposé un nouveau préavis sur l'ensemble du mois de juin.

Les contrôleurs ont, par ailleurs, revendiqué une augmentation annuelle de 5,04 % jusqu’en 2027.