JO 2024 : l'application de transports pour faciliter ses déplacements a été lancée

Île-de-France Mobilités (IDFM) a dévoilé ce mardi 23 avril, l'application officielle pour se faciliter les déplacements durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Mieux éviter les foules et optimiser ses déplacements. Pour que les Franciliens et les visiteurs puissent se familiariser avec les sites des Jeux olympiques et paralympiques de cet été, IDFM a développé une application, intitulée «Transport Public Paris 2024». Elle a été lancée ce mardi.

Découvrez la nouvelle appli Transport Public Paris 2024



Elle permettra aux spectateurs des Jeux de #Paris2024 de se rendre sur les sites de compétition en transports en commun partout en Île-de-France grâce à :





➡ Un calculateur d’itinéraires en temps réel



➡ Des trajets… pic.twitter.com/7AkNeRagXg — IDF Mobilités (@IDFmobilites) April 23, 2024

Cette application devrait permettre notamment de «repérer l'ensemble des sites et point d'intérêt de Paris 2024 et de préparer son trajet», a précisé IDFM dans son communiqué. Il sera également possible d'acheter son passe Paris 2024 et de le recharger directement sur l'application, à compter de la mi-juin.

De nombreux atouts

«Transport public Paris 2024», traduite en anglais, espagnol, italien, portugais et allemand, doit guider les spectateurs et visiteurs pendant les JO, en leur recommandant des itinéraires permettant d'éviter les foules dans les lignes et les stations à proximité des sites.

Les déplacements peuvent être programmés dès le téléchargement de l'application. L'utilisateur recevra une notification la veille de l'événement et «le jour J, il sera notifié en cas de perturbations sur son trajet, afin de l’adapter en conséquence». Une fonctionnalité similaire pour les «voyageurs en fauteuil roulant» existe également, affichant uniquement les trajets adaptés.

A noter que «ce ne sera donc pas forcément le trajet le plus court ou le plus rapide qui sera proposé, mais celui le plus adapté en fonction de la gare ou la station de départ, avec une répartition équilibrée entre les lignes et tronçons», a précisé IDFM. Dernier point fort, l'application transmettra les actualités et informations clés sur les Jeux, ainsi que des tutoriels pour utiliser les transports en commun.