JO 2024 : voici où se trouveront les 26 fanzones à Paris

À 94 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la Ville de Paris a annoncé ce mardi que 26 zones de festivités seront ouvertes au public du 26 juillet au 11 août, en plus du Trocadéro, où sera implanté le Parc des Champions et du parc de la Villette.

La fête en grand, ouverte au plus grand nombre. À l'occasion d'une conférence de presse organisée en présence de Pierre Rabadan, chargé des sports à Paris, la Ville a annoncé ce mardi que 26 fanzones seront déployées à dans la capitale à l'été prochain, durant la période olympique (26 juillet-11 août), en plus du Parc des Champions au Trocadéro et du parc de la Villette.

Accessibles gratuitement, ces zones de festivités afficheront en moyenne «une jauge de 500 personnes» et seront ouvertes jusqu'à 23h les jours d'épreuves. Les spectateurs pourront ainsi suivre les différentes disciplines olympiques sur des écrans géants, a précisé Pierre Rabadan.

Ces espaces de fêtes seront répartis dans tous les arrondissements parisiens, à l'exception du 7e arrondissement, qui n'a pas «souhaité en organiser», a indiqué le Premier adjoint à la maire Emmanuel Grégoire.

Les sites d'arrondissements

Dans le centre, la Terrasse des Jeux sera aménagée sur le parvis de l'Hôtel de Ville (1er arrondissement), sera ouverte en continu dès le 14 juillet, date à laquelle la flamme olympique fera son arrivée, avec une capacité de 6.000 personnes devant les écrans géants pour suivre les exploits sportifs.

Dans le 5e, les spectateurs seront rassemblés sur les Arènes de Lutèce, mais aussi à Saint-Sulpice (6e arrondissement), au Parc Monceau dans le 8e arrondissement, dans la Cour de la mairie (9e arrondissement).

Dans le 10e arrondissement, les festivités se dérouleront à La Grange aux belles, sur le parvis de la mairie du 11e, dans le Jardin de Reuilly (12e), le Parc de Choisy (13e) et le Centre Sportif Élisabeth dans le 14e arrondissement.





La fanzone du 15e arrondissement sera quant à elle installée sur le parvis de la mairie, au parc Sainte-Perrine dans le 16e, un peu plus loin, le parc Martin Luther King (17e) accueillera petits et grands.

Les épreuves seront retransmises sur écran géant dans le square Serpollet ainsi que dans le jardin d'Éole, dans le 18e arrondissement, à la Rotonde Stalingrad (19e) et le complexe sportif Louis-Lumière (20e).

Les trois sites où se tiendront Paris Plages à compter du 8 juillet, à savoir le Bassin de la Vilette (19e), le Canal Saint-Martin (10e et 11e) et les Rives de Seine seront également équipés d'écrans géants pour suivre les Jeux olympiques, en plus des différentes activités proposées sur place.

Des sites dédiés à l'insertion professionnelle des jeunes

Six autres lieux baptisés «sites totémiques» de la vie parisienne seront ouvert à l'été prochain et permettront à des jeunes d'accéder à l'emploi. Le premier sera dans le 1er arrondissement, à deux pas de l'Hôtel de Ville.

Dans le 2e arrondissement, la Fabrique de la Solidarité mettra en lumière les actions bénévoles, et l'Académie du Climat, nichée dans le 4e arrondissement proposera un éveil des consciences autour des enjeux climatiques.

La Cité audacieuse (6e) et la Maison des Canaux (19e) ouvriront leurs portes aux visiteurs pour une sensibilisation notamment autour des droits des femmes.

Enfin, la péniche du Rosa Bonheur sur Seine (7e) hébergera la «Pride House», mettant à l'honneur la communauté LGBT+ et l'inclusion de leurs membres dans le sport, sera ouverte à tous pour profiter d'une ambiance festive durant la période olympique.