«L'Ecorun Frileuse» : une course pour la bonne cause organisée le dimanche 5 mai, en plein cœur d’un site militaire exceptionnel

«L'Ecorun Frileuse», une course caritative au bénéfice d'enfants malades, aura lieu le dimanche 5 mai sur le site militaire de la gendarmerie nationale de Beynes (Yvelines). Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement sportif, pensé à la fois pour les grands et les petits.

Une course pour la bonne cause, en plein cœur d’un site militaire exceptionnel. Dimanche 5 mai se tiendra l’Ecorun Frileuse à Beynes, dans les Yvelines.

La seconde édition de cette course caritative, réalisée en partenariat avec la gendarmerie nationale sur son terrain militaire de Beynes, a pour but de réunir des enfants atteint de handicap ainsi que des personnes valides.

Au cœur des 250 hectares du site militaire de Frileuse, les participants pourront concourir sur différentes distances : 5 km, en course classique ou en randonnée et marche nordique, ou 10 km sur le même parcours que celui des équipes du GIGN.

Sur ces tracés, il sera possible de participer en équipe et de faire vivre la course à un enfant en situation de handicap grâce à un partenariat avec l’association Dunes d’Espoir.

© ECORUN

Les plus jeunes seront également de la partie avec l’organisation de plusieurs courses pour les enfants âgés de 6 à 13 ans.

De nombreuses animations prévues pour les visiteurs

Tout au long de cette journée, le grand public aura la chance d’observer de près plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale tels que le Centaure blindé, un hélicoptère, ou encore des quads de la gendarmerie.

Un groupe d'élite de la police, avec le RAID et leur véhicule blindé d'intervention, ainsi qu'un maître-chien, seront également présents au cours de l'événement.

Les enfants pourront aussi découvrir la brigade cynophile, avec ses chiens, des motards de la gendarmerie, ainsi que les membres de la CRS 1 en tenue.

© ECORUN



Enfin, des food trucks seront présents sur place afin de s’alimenter au cours de la journée, durant laquelle Marc Le Bouteiller, champion de France de freestyle football, fera par ailleurs une démonstration de sa discipline.

© ECORUN

«L'Ecorun Frileuse», dimanche 5 mai à partir de 9h. Inscriptions possibles sur www.ecorun.fr ou au gymnase Philippe-Cousteau de Beynes uniquement le samedi 4 mai 2024 entre 10h et 18h. Gratuit pour les visiteurs et pour les courses dédiées aux enfants de 6 à 13 ans, 20 euros pour les courses de 5 km, 35 euros pour la course de 10 km.