Mohamed Tataïat : qui est cet imam toulousain dont la justice vient de valider l'expulsion vers l’Algérie ?

Ce mardi 23 avril, la justice a validé l’expulsion de l’imam de nationalité algérienne Mohamed Tataïat, qui officiait à la mosquée d’Empalot, à Toulouse, en Haute-Garonne. Le religieux, dont l’expulsion avait été demandée par Gérald Darmanin, a déjà été condamné pour antisémitisme.

Cet homme de 61 ans, arrivé en France en 1985 comme imam détaché algérien, est père de 4 enfants. En 2002, puis en 2007, il avait demandé la nationalité française, qui lui avait été refusée à deux reprises.

Selon le ministère de l’Intérieur, ce refus est dû à «l’absence d’effort d’intégration, caractérisé par sa maîtrise insuffisante de la langue française, l’ensemble de ses prêches étant délivrés en arabe».

Confirmation par la justice de l’expulsion d’un « imam » de Toulouse, prêcheur de haine et déjà condamné par la justice. Nous ne laisserons pas les discours obscurantistes se tenir dans notre pays. Fermeté. https://t.co/lI9BTm4UOK — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2024

Comme l’a indiqué Gérald Darmanin, qui avait demandé l'expulsion de l'imam toulousain, Mohamed Tataïat est considéré comme un «prêcheur de haine» et le religieux avait déjà été condamné par la justice pour antisémitisme.

Les faits remontent en effet en juin 2018. À l’époque, le préfet de la Haute-Garonne avait signalé des propos tenus par l'imam datant du 15 décembre 2017 à la mosquée d’En-Nour.

Selon les autorités, ceux-ci ont été considérés comme «une provocation à la haine et à la discrimination à l’égard des juifs» et une plainte avait été déposée par plusieurs associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Quatre ans plus tard, soit le 31 août 2022, Mohamed Tataïat a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par la cour d’appel de Toulouse. Une décision rendue définitive le 19 décembre 2023 par la Cour de cassation à la suite du rejet du pourvoi de l’imam.

Le 5 avril 2024, Gérald Darmanin avait alors signé son arrêté d'expulsion. Et vendredi, il a été interpellé à son domicile sur autorisation du juge des libertés et de la détention et expulsé aussitôt.