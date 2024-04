Nuit des relais 2024 à Paris : la course contre les violences faites aux femmes organisée ce mardi

A l’occasion de l'édition 2024 de la Nuit des Relais, organisée chaque année, la Fondation des femmes organise ce mardi 23 avril à Paris, une course solidaire de collecte de fonds pour soutenir les femmes victimes de violences.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 18h. La Fondation des femmes, référence en matière de lutte pour les droits des femmes et contre les violences qui leur sont faites, organise ce mardi soir à Paris, une course inclusive visant à collecter des fonds pour mieux soutenir les causes qu’elle défend.

La Nuit des Relais est, comme son nom l’indique, une course durant laquelle se relaieront toutes les 8 minutes les équipes préalablement inscrites, rassemblant des entreprises, associations ou simples citoyens.

946.000 euros collectés depuis 2016

Plusieurs animations sont prévues durant la soirée qui débutera à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, telles qu’une formation contre le harcèlement de rue ou encore la présence d’un DJ.

Depuis 2016, date de la création de cet évènement, 946.000 euros ont pu être collectés. Dans le détail, cette somme a servi à soutenir des projets «à fort impact en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femme», a rapporté la mairie de Paris.

A noter que la somme collectée cette année sera, comme les précédentes, reversée en intégralité à des associations de terrain pour financer différents projets. Pour participer, la fondation appelle à s’inscrire sur le site nuitdesrelais.org, afin de composer des équipes de 5 à 10 personnes, qui devront collecter chacune au moins 1.000 euros.