Prix du gaz : de combien va-t-il augmenter le 1er mai 2024 ?

Dès le 1er mai prochain, le prix repère du gaz naturel va subir une légère hausse. Une augmentation qui va se répercuter sur les factures des consommateurs.

C’est une des mauvaises nouvelles du mois de mai pour le budget des Français.

La Commission de régulation de l’énergie a publié son estimation mensuelle axée sur l’évolution du tarif du gaz naturel. Le prix repère du gaz naturel va légèrement augmenter à compter du 1ᵉʳ mai.

Le prix repère par kilowattheure (kWh) moyen du gaz (TTC) sur la zone Gaz Réseau Distribution France s’élevait à 0,10914 euro pour la cuisson et l’eau chaude et 0,08792 euro pour le chauffage, en avril. Tandis qu’il s’élèvera à 0,11061 euro pour la cuisson et l’eau chaude et 0,08940 euro pour le chauffage, en mai.

À compter du 1ᵉʳ mai, les clients résidentiels concernés verront leur part variable augmenter. Concrètement, les prix pour les consommateurs de cuisson/ eau chaude et chauffage, augmentent d'1,23 euro par mégawattheure (MWh) pour la part variable hors taxe (HT) et d'1,48 euro par MWh pour la part variable toutes taxes comprises (TTC).

L’indicateur du prix repère du gaz a été mis en place il y a un an de cela, à la suite de l’arrêt des tarifs réglementés de vente de gaz. Bien qu’il n’oblige en rien les fournisseurs de gaz à s’aligner sur les conditions tarifaires, il sert cependant de référence aux consommateurs.

Ces derniers ont tout intérêt à s’en servir comme point de repère afin de dénicher l’offre la plus intéressante et adaptée à leurs besoins. Ce prix repère comporte un prix d'abonnement et un prix du kilowattheure.

Seuls certains cliens concernés

Fin 2023, le tarif de la Commission de régulation de l’énergie avait augmenté, puis avait baissé au cours des premiers mois de l’année. Alors qu’en avril, la tendance était plutôt à la baisse, elle repart donc de nouveau à la hausse dès le 1ᵉʳ mai.

Ce changement de tarif ne concerne que les clients français se trouvant sur la zone desservie par Gaz Réseau Distribution France. Les autres, habitant des zones gérées par des entreprises locales de distribution de gaz, bénéficient de prix repères spécifiques calculés chaque mois.

L’augmentation du prix repère du gaz naturel, de la Commission de régulation de l’énergie, est principalement due au prix sur le marché de gros du gaz naturel, qui connaît un rebond.