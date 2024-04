Casino : entre 1.300 et 3.200 postes menacés, annonce le groupe

Le groupe Casino a annoncé qu’entre 1.293 et 3.267 postes pourraient prochainement être supprimés. Ce chiffre dépendra du nombre de magasins et d’entrepôts logistiques non encore cédés qui trouveront des repreneurs d’ici à septembre.

Il s’agit de l’un des plus grands plans sociaux en France depuis le début de l’année. Entre 1.293 et 3.267 postes pourraient être supprimés au sein de Casino, selon l’annonce faite par le groupe ce mercredi, dans le cadre du «projet de réorganisation» présenté aux représentants du personnel.

Dans un communiqué, Casino précise que le projet «prévoit 1.293 suppressions nettes de postes au sein des fonctions sièges du groupe, dont 554 à Saint-Etienne». Ainsi, le siège historique du groupe, situé à Saint-Etienne, conserverait «1.010 postes sur les 1.564 actuels».

Trouver des repreneurs d'ici à septembre

Et ce n’est pas tout. À ces 1.293 suppressions de postes, pourraient s’ajouter jusqu’à 1.974 postes supplémentaires supprimés, si les hypermarchés, supermarchés et certaines plates-formes logistiques ne trouvent pas de repreneurs d’ici à septembre. Dans le passé, Casino a déjà cédé plusieurs centaines de magasins à Auchan, Intermarché et Carrefour.

Le 6 mai, une réunion est organisée pour convoquer les comités sociaux et économiques des sociétés concernées par des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une «procédure d'information-consultation préalable à la mise en œuvre d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi», doit y être lancée, selon le distributeur.

Concernant le plan de sauvegarde de l’emploi, «la négociation sur le contenu du plan sera engagée avec les organisations syndicales représentatives» de ces sociétés. Casino ajoute qu’il «proposera une phase de départs volontaires pour les salariés concernés» par un PSE, et «présentant un projet professionnel, afin de limiter autant que possible le nombre de départs contraints».