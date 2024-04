L’État sanctionne le Sète Olympique FC qui arborait le croissant et l’étoile de l’islam sur son logo et refuse d’intégrer une section féminine

Le préfet de l’Hérault a décidé de sanctionner le club de football amateur du Sète Olympique FC dont le croissant et l’étoile de l’islam figuraient sur le logo (désormais modifié) et qui refuse d’intégrer une section féminine.

Une décision qui risque d’être commentée. Dans un arrêté signé le 14 février dernier et publié ce 18 avril, le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a indiqué retirer son agrément au Sète Olympique Football Club, en conséquence de quoi l’association ne bénéficiera plus des aides financières de l’État et de la municipalité sétoise. Par ailleurs, cette dernière n'aura plus la possibilité de mettre à disposition du club des terrains de football.

Lutte contre le séparatisme et le communautarisme dans l’#Hérault





Un contrôle des services de l’Etat a révélé des pratiques communautaires au sein l’association Sète Olympique Football Club :



choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football

pic.twitter.com/8rlWt9sSZs — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) April 23, 2024

Les raisons invoquées pour justifier cette sanction sont liées à des «pratiques communautaires» constatées notamment à l’occasion d’un contrôle mené en juin 2023 par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.

«Une décision de pure affichage», selon le club

«Il y a un choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football et une absence de neutralité liée à l’utilisation d’un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club, apposé sur le maillot des joueurs», a écrit le préfet de l’Hérault sur X.

Le Sète Olympique Football Club a signifié son intention de faire appel de cette décision. «L'association dément l'intégralité des accusations portées contre elle (...). C'est une décision de pure affichage», a dénoncé le club.