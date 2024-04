Bison futé : voici les prévisions de circulation pour ce week-end

Alors que les vacances scolaires touchent à leur fin pour la zone A, le site gouvernemental Bison futé prévoit des perturbations sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment durant la journée du vendredi.

Ce vendredi 26 avril coïncide avec le dernier week-end de vacances pour les habitants de la zone A, soit Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, mais également avec le début de la seconde semaine de vacances de la zone B (Académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg).

Par conséquent, le site gouvernemental Bison Futé s’attend à une circulation difficile dans le sens des retours en région Auvergne-Rhône-Alpes et à des bouchons sur l’A7, entre Orange et Lyon de 12h à 22h, et sur l’A75 entre Massiac et Clermont-Ferrand entre 14h et 16h.

Crédit Bison Futé

«Dans le contexte des congés de printemps, les vacanciers prennent leur temps pour partir et ne rentrent pas à la dernière minute. Cette dispersion dans le temps et dans l’espace permet de limiter les phénomènes de congestion sur les routes», explique Bison Futé.

Concernant les journées du samedi 27 et dimanche 28, Bison futé ne s’attend pas à des difficultés sur les routes françaises, hissant le drapeau vert pour les départs ainsi que pour les retours.