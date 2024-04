Jérôme Guedj : «Nous sommes une terre d’immigration, nous l’avons toujours été et continuerons à l’être»

«Nous sommes une terre d’immigration, nous l’avons toujours été et continuerons à l’être», affirme le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, dans La Grande Interview de Sonia Mabrouk, sur CNEWS.

La France, une «terre d'immigration». C'est ce qu'a martelé le député socialiste de l'Essonne Jérôme Guedj, ce jeudi 25 avril, sur CNEWS. «Nous sommes une terre d’immigration, nous l’avons toujours été et continuerons à l'être», a-t-il ainsi assuré à Sonia Mabrouk. Selon le représentant national, «il faut arrêter d'entretenir une fiction qui consiste à dire que l'immigration zéro est le seul modèle»

À quelques semaines des élections européennes, la thématique de l'immigration est parmi les plus préoccupantes pour les électeurs. Selon un baromètre des Échos publié en janvier dernier, elle arrive en quatrième position, derrière le pouvoir d'achat, l'inflation et la sécurité.

Jérôme Guedj a ainsi rappelé que «l'immigration contrôlée et encadrée est une compétence des États dans le cadre européen». De même, son groupe socialiste a voté contre le fameux Pacte sur l'asile et la migration lors de son vote en séance plénière à Bruxelles. «Il n'est pas efficace. D'abord parce qu'il pointe le droit d'asile alors que j'en suis très attaché, il ne s'attache pas au sort dramatique de ceux qui meurent en Méditerranée ou dans la Manche et il n'assume pas la construction de voies légales d'immigration dont nous aurons besoin dans le pays», a-t-il détaillé.

Toujours sur la même thématique migratoire, le député de l'Essonne a également réagi à l'adoption d'une loi au Royaume-Uni permettant de renvoyer les migrants en situation illégale au Rwanda. «Je suis pour le respect du droit. Si on n'a pas des conditions de séjour régulier sur le territoire national, tout doit être vérifié, contrôlé, dans des délais dignes, notamment pour l'asile il faut en respecter les conséquences», a-t-il analysé.

Toutefois, il estime que «le discours qui éclabousse» cette nouvelle loi, c'est «de dire qu'on n'a pas besoin d'immigration». Or, Jérôme Guedj s'oppose à ce discours et au sondage CSA pour CNEWS où 67% des Français y adhèrent.

«Les mêmes Français dont vous parlez, si vous leur dites que pour l'auxiliaire de vie qui va s'occuper de vos parents, pour le serveur qui va travailler, pour le professeur sur le plateau de Saclay qui va former les ingénieurs de demain, vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'immigration ?»