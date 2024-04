JO 2024 : accès aux quais hauts, contrôles des embarcations, présence policière... Tout savoir sur la sécurité de la cérémonie d’ouverture

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a tenu une conférence de presse ce jeudi concernant le dispositif sécuritaire de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Voici ce qu'il faut en retenir.

Aux côtés du préfet de région Marc Guillaume, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de Tony Estanguet, président du Cojo, le Comité d’organisation des Jeux, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez est revenu sur les périmètres mis en place autour de la Seine en amont de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et le jour J, soit le 26 juillet prochain.

dispositif ville de paris

Premier à prendre la parole, Pierre Rabadan, en charge des Sports pour la Ville de Paris, a rappelé que 320.000 personnes - 220.000 sur les quais hauts et 100.000 sur les quais bas - seront présentes lors de la cérémonie d'ouverture des JOP 2024.

«2.000 volontaires seront déployés pour accueillir les spectateurs», a assuré l'adjoint à la maire. «1.000 agents de la police municipale de Paris», viendront sur place, pour assurer la sécurité, sous le regard de la préfecture de police de Paris, en plus des forces de l'ordre.

Fermeture des accès

Dès le 17 juin, le pont Alexandre III sera partiellement fermé, en raison du montage des équipements déployés avant la cérémonie d'ouverture. Pour rappel, le parcours des près de 200 embarcations s'étendra entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, sur près de 6 kilomètres, le 26 juillet prochain.

La semaine du 1er juillet, la zone «quais hauts» entre Pont Royal et Pont des Arts sera fermée à la circulation.

Sur la semaine du 15 au 18 juillet, la circulation sur les quais hauts entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna sera quasiment totalement interdite.

Périmètres de sécurité de la préfecture de police

Laurent Nuñez a de son côté rappelé que la mise en place des périmètres dits «État» se fera à compter du 18 juillet. L'accès motorisé sera interdit aux véhicules tout autour de la Seine, sauf en cas de présentation d'une dérogation.

«On veut évidemment perturber le moins possible la vie des gens. Toutes les riverains pourront y rentrer en présentant leurs dérogations», a-t-il dit. «Toute la première rangée d'immeubles au plus proche de la Seine fait partie du périmètre de protection SILT», a expliqué le préfet de police de Paris.

«Les livraisons dans le périmètre rouge seront aussi prévues à tout heure de la journée en amont de la cérémonie d'ouverture», a ajouté Laurent Nuñez. «Aucune personne ne rentrera dans le périmètre de sécurité à partir de 13h, sans la présentation d'un QR code», précise Laurent Nuñez. «Toutes les stations qui débouchent dans le périmètre de protection seront fermées», le 26 juillet, a réaffirmé Laurent Nuñez, qui ajoute que ces fermetures n'impacteront pas les lignes. «Le RER C fonctionnera, les stations Saint-Michel et Invalides notamment», a-t-il promis.

Laurent Nuñez a aussi répondu concernant la présence des riverains sur les balcons lors de la cérémonie organisée sur la Seine. «Il n'y aura pas de restrictions pour inviter des personnes à suivre la cérémonie d'ouverture sur les balcons, après que ces invités se soient inscrits sur la plate-forme», a-t-il rappelé.

Sur la seine

Le préfet de la région Ile-de-France Marc Guillaume a de son côté détaillé le dispositif sécuritaire prévu sur la Seine. «Sur les 181 bateaux - "flotte athlètes" et "flotte connexe" - on a déjà contrôlé tous les bateaux de la "flotte athlètes", y compris les équipages et les capitaines», a-t-il indiqué.

«La Seine sera fermée à la navigation à compter du 20 juillet, et ce jusqu'au 26 juillet», a ajouté Marc Guillaume.

Des efforts seront faits concernant la propreté de la Seine avec l'installation de barrages flottants et des collectes de déchets, en amont de la cérémonie d'ouverture.