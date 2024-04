Kendji Girac : les managers du chanteur regrettent que sa vie privée ait été «divulguée»

Dans un communiqué publié ce jeudi 25 avril, les managers de Kendji Girac, Alban Travia et Hakim Nassouh, ont regretté que la vie privée du chanteur ait été «divulguée» par le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, lors du point presse du jour.

Le procureur a-t-il livré trop de détails ? Ce jeudi 25 avril, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a tenu une conférence de presse afin de fournir plus d’informations concernant la blessure par balle du chanteur de 27 ans, Kendji Girac, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à Biscarrosse, dans les Landes.

Durant son intervention, le procureur a donné beaucoup de détails, dont certains étaient parfois inutiles et relevaient de la vie privée de l’interprète de «Color Gitano». C’est en tout cas ce qu’ont regretté les managers du vainqueur de The Voice 2014 dans un communiqué de presse publié ce jeudi soir.

«Nous ne pouvons que regretter qu’il ait cru bon de divulguer l’intimité de la vie privée et familiale de Kendji Girac qui est un homme discret et réservé par nature, et ce sans nécessité au regard de l’enquête en cours», a écrit Me Axelle Schimtz, avocate du clan Girac, dans ce communiqué partagé par les managers du chanteur.

«Ces derniers jours ont été très douloureux pour Kendji Girac et sa famille et nous demandons aux médias qui désormais sont rassurés sur la situation de respecter son temps de convalescence», peut-on également lire.

Plus tôt dans la journée, c’est l’ami de Kendji Girac et chanteur, Vianney, qui avait critiqué, sur son compte X, la conférence de presse d’un procureur «multi-casquettes», selon lui.

Un procureur multi-casquettes !





J’espère que la presse-people lui enverra des fleurs — Vianney (@VianneyMusique) April 25, 2024

