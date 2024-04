Paris : voici où trouver la meilleure baguette de la capitale

Le boulanger-pâtissier Xavier Netry, officiant à «Utopie» dans le 11e arrondissement de la capitale, a été élu lauréat 2024 de la meilleure baguette de Paris. Il fournira le palais de l'Élysée durant un an.

Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la baguette de pain est une référence de l’art culinaire français. Ce jeudi 25 avril, la Ville de Paris a décerné le prix de la meilleure baguette de la capitale à Xavier Netry de la boulangerie «Utopie», située dans le 11e arrondissement, lors de la 31e édition de ce concours.

Pour élire la meilleure baguette de 2024, le jury, présidé par l’adjoint à la Maire de Paris, Nicolas Bonnet Oulaldj, s’est basé sur les critères suivants : la qualité de la cuisson, le goût, la consistance de la mie, l'alvéolage et l'aspect de la baguette.

«Sur les 173 baguettes déposées le matin même, celle proposée par le lauréat a su se démarquer et convaincre un jury présidé par Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint à la Maire de Paris en charge du commerce et de l'artisanat, et composé de représentants de grandes fédérations professionnelles, de journalistes ainsi que de six parisiennes et parisiens tirés au sort», a écrit la mairie de Paris dans un communiqué.

Par conséquent, Xavier Netry a remporté une dotation de 4.000 euros. Et ce n’est pas tout. «Il est d'usage que la boulangerie lauréate devienne, pour une année, un des fournisseurs du Palais de l'Élysée. La Maire de Paris, Anne Hidalgo, remettra le prix à la boulangerie lauréate le 7 mai à l'occasion de la fête du pain», a également indiqué la mairie précisant que les baguettes non consommées ont été données à l’association «La Chorba».