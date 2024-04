Vietnam : un chef d'entreprise condamné à huit ans de prison pour une fraude à 38 millions d'euros

Un important chef d’entreprise de boissons non alcoolisées a été condamné ce jeudi à huit ans de prison par un tribunal de Ho Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, pour avoir organisé une escroquerie au crédit évaluée à environ 40 millions de dollars, l’équivalent de 38 millions d’euros.

Le Vietnam fait la chasse à la corruption et aux fraudes. C’est dans cette optique qu’un tribunal de Ho Chi Minh-Ville, a condamné ce jeudi un chef d'entreprise de boissons à huit ans de prison. Celui-ci, âgé de 71 ans, a été reconnu coupable d’avoir organisé une escroquerie au crédit évaluée à environ 40 millions de dollars, l’équivalent de 38 millions d’euros, entre janvier 2019 et novembre 2020.

Les deux filles du principal prévenu, chef du groupe Tan Hiep Phat, ont également été condamnées, à des peines plus légères, au même chef d'inculpation d'«abus du crédit pour appropriation de biens».

«Les prévenus étaient bien conscients que leur comportement allait être puni par la loi, mais ils ont délibérément commis leur crime», a déclaré le juge Huynh Van Truc à la lecture du verdict.

Le chef d’entreprise et ses complices avaient mis en place un montage frauduleux qui leur permettait de conserver la garantie déposée par les personnes qui ont emprunté de l'argent chez eux, une fois le crédit remboursé.

Une purge anticorruption allant jusqu’à la peine de mort

Le régime communiste orchestre depuis 2021 une vaste purge anticorruption, qui a pris dans ses filets plus de 4.400 personnes, dont des responsables politiques et des chefs d'entreprise.

Dans la plus retentissante d'entre elles, la dirigeante d'un géant de l'immobilier, Truong My Lan, a été condamnée à mort, pour avoir détourné plus de 25 milliards d'euros, début avril.

Quelque 85 autres prévenus ont été condamnés dans le cadre de ce procès XXL, qui a mis en lumière la porosité des milieux politiques, bancaires et de l'entreprise.