«C'est la première fois que nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe», alerte Catherine Vautrin

«L'Europe est menacée, et c'est la première fois que nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe», a déclaré la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, dans la Grande Interview de Romain Desarbres, sur CNEWS.

L'avenir de l'Europe en danger ? C'est la vision de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, invitée de la Grande Interview du vendredi 26 avril sur CNEWS.

«Mon message est extrêmement clair, l'Europe est menacée. Et je crois que c'est la première fois que nous avons une élection ou se joue l'avenir de l'Europe et c'est cela que je veux partager avec nos concitoyens», a-t-elle déclaré par rapport aux élections européennes, prévues le 8 et 9 juin prochains.

«Quel modèle voulons-nous ? Qu'est-ce que nous apporte l'Europe dans notre quotidien ? Que serait l'agriculture sans l'Europe ? Que serait la santé ?», s'est notamment interrogé la ministre.

L'Europe, un acteur majeur dans de nombreux domaines

«Rappelons-nous le COVID : comment avons-nous eu les vaccins ? Grâce à l'Europe. Demain, comment on règle, par exemple, le sujet des maladies rares ? C'est avec l'Europe», a soutenu Catherine Vautrin sur le plateau de CNEWS, rappelant l'importance de l'Europe.

«Nous avons des sujets très concrets qui doivent entrer dans cette campagne, plutôt que de savoir si X ou y fait +1 ou -1, parlons du fond, emmenons nos concitoyens vers le fond de la campagne», a conclu l'ancienne présidente de Reims Métropole.